Elämä

”Lapsen jälkeen loppuu seksi”, minulle väitettiin – Naisen halun hiipumiseen on lukemattomia syitä, joiden sel

”Eikö

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mitä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sitten

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Se,

tämä tarkoita sitä, että nainen haluaa miehestä vain siittäjän ja elättäjän, ja lapsen jälkeen loppuu seksi?”Kiihtyneeseen tilaan itsensä saanut ihminen oli juuri lukenut tutkimuksesta, jonka mukaan vastikään naimisiin menneiden naisten seksuaalinen halu hiipuu voimakkaammin kuin heidän puolisoidensa halu. Sen vuoksi molemmat alkavat kokea tyytymättömyyttä suhteeseensa.Rauhoitellakseni keskustelukumppanini oloa esitän hänelle kilpailevia hypoteeseja siitä, mistä kaikista syistä ja niiden yhdistelmistä naisen seksuaalisen halun hiipuminen voikaan johtua.jos parin seksi on huonontunut tai se ei ole koskaan ollut kovin hyvää? Hyvää kun on helpompi haluta. Seksin laatuun vaikuttavat lukuisat tekijät, ja aika monien seksi tuppaa olemaan penetraatio- ja suorituskeskeistä puurtamista vailla iloa ja luovuutta. Orgasminkaan ja hyvän seksin välille ei voi vetää yhtäläisyysmerkkiä: kliimaksi voi tuntua yhtä hyvältä kuin aivastus, jos sitä ennen on ollut kovin tylsää tai totista.Entäpä naisen suhde seksuaalisuuteen: onko se ristiriitainen, häpeää täynnä tai kielteinen? Se ei hirveästi ihmetyttäisi, kun ottaa huomioon, että naisen seksuaalisuutta on kontrolloitu eri tavoin tuhansien vuosien ajan, ja raskautta piti tosissaan pelätä vielä 50 vuotta sitten.Ei sillä, että tänäkään päivänä olisi helppoa. Kuten kuvitella voi, harva selviää ilman mitään jälkiä esimerkiksi siitä, että ensimmäisiin ”seksikokemuksiin” (joita ne eivät tietenkään ole) on kuulunut seksuaalinen ahdistelu, häirintä, kaltoinkohtelu, hyväksikäyttö tai väkivalta.voi olla, että nainen vihaa kehoaan tai on ikään kuin katkaissut välinsä siihen. Kysymykseen ”Mitä haluat?” on vaikea vastata ilman oman kehon kuulostelua. Niin ikään on vaikea sallia nautintoa sellaiselle osalle itseä, jota on tottunut inhoamaan ja rankaisemaan.Toki voi olla, että suhteessa onkin ollut ongelmia ennen naisen halun hiipumista, mutta niitä ei olla syystä tai toisesta tunnisettu tai tunnustettu.Niin ikään voi olla vaikea tajuta ja myöntää itselle sitä, kuinka kuormittunut on – niin pitkittynyt stressi kuin alakulo voivat vaikuttaa haluun. Jos on ollut pitkään kuolemanväsynyt, ei kannata hirveästi arvuutella, mitä sängyssä kannattaisi ensi alkuun tehdä.Sekin on hyvä pitää vielä mielessä, että ihmiset eroavat ylipäätään toisistaan siinä, miten tärkeää seksi on heille, millaisia seksuaalisia mieltymyksiä heillä on ja missä määrin he tuntevat seksuaalista vetovoimaa. Ja kuten muutkin asiat elämässä, tämäkin voi muuttua elämän mittaan isosti.että olemme kaikki ainutlaatuisia, ei ole pelkkää sanahelinää, koska meihin vaikuttavat niin monet tekijät”, selitän. Lisään vielä, että luettelemani hypoteesit pätevät tietenkin kaikkiin sukupuoliin.Keskustelukumppanini huokaisee ja toteaa, ettei tässä kai auta kuin jutella kotona.”Loistava idea”, kannustan.