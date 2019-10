Sofia maksoi yli 450 euroa palvelusta, jota ei edes käyttänyt – Uusi ilmiö osoittaa, että rahaa on vaikea hahmottaa, kun sitä ei näe Helsingin Sanomat pyysi lukijoita kertomaan, millaisiin käyttämättä jääneisiin palveluihin ja tuotteisiin on tullut tuhlatuksi. Ilmiötä kutsutaan palveluhävikiksi. Siihen lankeaminen on tehty helpoksi, ja rahatkin katoavat tililtä automaattisesti.