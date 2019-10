Elämä

Suomalaisia vaivaa kehu-ummetus, ja se voi vahingoittaa parisuhteita, sanoo parisuhdekouluttaja

Joskus kuulee väitteen, että vinoilu on välittämistä. Onko siinä mitään perää? Ainakin osa suomalaisista tuntuu ajattelevan, että hyväntahtoinen naljailu omalle puolisolle on hyvän parisuhteen merkki. Huomion on tehnyt parisuhdekouluttaja Marianna Stolbow, eikä hän ole siitä innoissaan.