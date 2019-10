Elämä

Poikkeuksellisen hyvän ihmisen kanssa voisi olla hankala elää

”Hyvä

Ihan

Yhteinen paheksumisen hetki, on vahvistanut omia tapailu- ja seurustelusuhteitani.

Jos

ihminen.” Näin kuulee toisinaan kehuttavan ystävää, sukulaista tai uutta kumppania.Hyviä ihmisiä tarvitaan. Hyvät ihmiset ovat ihania. Kun minua on pyydetty listaamaan ihannepuolison ominaisuuksia, olen useamminkin aloittanut sanomalla ”hyvyys”.Silti hyvyyden kaipaamisellakin on rajansa. Aivan kuten en haluaisi seurustella ihmisen kanssa, jonka moraaliset stan­dardit olisivat reilusti omiani alempana, en myöskään haluaisi kumppanikseni kohtuuttoman hyvää, suorastaan ylijaloa ­ihmistä.poikkeuksellisen hyvän ihmisen kanssa voisi olla hankala elää. Koko ajan täytyisi olla tarkkana siitä, mitä sanoo ja tekee. Juoruta saisi vain positiivisista asioista. Sarkastinen huumori olisi pannassa. Kaikissa valinnoissa pitäisi olla ekologinen ja eettinen. Ei voisi esittää lukeneensa kirjoja, joita ei ole lukenut. Rasittavia tyyppejä ei pystyisi haukkumaan yhdessä.Olen kokenut usein vapauttavaksi sen, että oma kumppani on vaikkapa bileiden jälkeen valittanut napakasti jonkun ­rasittavasta käytöksestä. Yh­teinen paheksumisen hetki, joka rehellisesti sanottuna voi sisältää hieman ilkeilyäkin, on vahvistanut omia tapai­lu- ja seurustelusuhteitani. Negailu sitoo yhteen, vähän kuten samat mielipiteet elokuvista.Hyvään elämään kuuluu minulla muutakin kuin silkkaa moraalista hyvyyttä.seurustelisin harvinaisen jalon ihmisen kanssa, alkaisin varmaankin vertailla itseäni häneen.Omat moraaliset heikkouteni, vaikka kuinka pienimuotoiset, piirtyisivät ärsyttävän selkeästi esiin. Pian häpeäisin itsekkyyttäni ja mukavuudenhaluani.Romanttiset kumppanini ovat tainneet useimmiten olla itseäni jonkin verran parempia ihmisiä. Se lienee ihanteellinen tilanne. Silloin toista pystyy sopivissa määrin ihailemaan.Kenties tällöin muuttuu itsekin pikku hiljaa hyveellisemmäksi. Ihan vähän paremmaksi.Ja ehkä jossain vaiheessa päätyy kertomaan kavereille, että se on hyvä ihminen.