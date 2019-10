Väärä uskomus itsestä voi paljastaa itsetunto-ongelman, sanoo asiantuntija – Moni puhuu huonosta itsetunnosta, vaikka tarkoittaa aivan toista asiaa

Elämä

Väärä uskomus itsestä voi paljastaa itsetunto-ongelman, sanoo asiantuntija – Moni puhuu huonosta itsetunnosta,

”Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huonosta itsetuntemuksesta kärsivä ihminen alkaa uskoa valheellista tarinaa itsestään.

Isosta

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Tsemppipuheet itsetunnon kohotuksesta kannattaa unohtaa.