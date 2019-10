Elämä

Täysin avuttomat koiranpennut syntyivät ja osoittivat, mikä tekee elämästä merkityksellistä

Pari

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Uskon

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Havahdun