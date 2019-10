Elämä

Moni aikuinenkaan ei tiedä, miltä terveellinen liikunta tuntuu, lääkäri Pippa Laukka kirjoittaa kolumnissaan

Liikunnan

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Urheileviin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Rasitusvammoja syntyy, kun ei tiedetä miltä harjoittelun kuuluisi tuntua.

Tulevat

ja urheilun tavoitteena pitää olla hyvinvoinnin lisääminen, ei elinikäiset vammat. Tänä syksynä olen kyseenalaistanut liikunnan terveellisyyttä etenkin nuorten urheilijoiden keskuudessa. Olenkin viime aikoina miettinyt useasti, kannattaako lapsen tai nuoren urheilla, jos siinä menee kroppa rikki?Olen nimittäin hoitanut niin montaa hajonnutta polvea, murtunutta selkää ja rikkoutunutta istuinluuta vastaanotollani tämän syksyn aikana. Tällä menolla suomalaisessa kilpa- ja huippu-urheilussa on turha odottaa positiivisia tulosvaroituksia, kun nuoret lahjakkuudet tärvellään ennen aikojaan.nuoriin panostetaan kuin lupaavaan kilparavuriin, ja silti monelle tulee rasitusvamma. Mistä mahtaa olla kyse, sillä valmentajat ovat taitavia, nuoret ahkeria ja vanhemmat kustantavat, kuskaavat ja kannustavat sen minkä ehtivät? Rasitusvamma tekee satsauksesta yhtä katteettoman kuin se, että repisi seteleitä jäähallin parkkipaikalla. Toki sillä erotuksella, että raha on pieni uhraus terveyden menettämiseen verrattuna.Rasitusvammoja syntyy, kun ei tiedetä miltä harjoittelun kuuluisi tuntua.Jos ei tiedä miltä rasitus tuntuu, loukkaantumisen riski kasvaa. Moni aikuinenkaan ei tiedä, miltä terveellinen liikunta tuntuu. Eräskin piti hengästymistä sydänkohtauksena, venytystä lihaskipuna ja raskaampaa ponnistelua tappona.huippu-urheilijat kasvavat takapihoilla ja leikkipuistoissa. Liikkujaksi oppii liikkumalla ja urheilijaksi kehittyy harjoittelemalla. Monella kasvuikäisellä liikkujilla ylittyy kriittinen raja, kun treenimäärä on enemmän kuin kymmenen tuntia viikossa. Kun treenataan paljon, aikaa ei jää muuhun. Tosiasia on, että 20 tuntia viikossa treenaavalla 10-vuotiaalla voimistelijalla voi olla vaikeuksia ehtiä pihalle leikkimään hippaa.Rasitusvammojen ensimerkit tulisi tunnistaa nykyistä paremmin. Yksi keino välttää loukkaantumisia on ottaa käyttöön kännykkäsovellus, joka avulla opetellaan tunnistamaan kehollisia oireita, kuten väsymystä, kipua tai uupumusta, Ne ovat ovat usein ensimerkkejä siitä, että treeni menee yli.