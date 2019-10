Elämä

Minkälaista arki on masentuneena? Vastaa kyselyyn

Masentuneenakin

on käytävä kaupassa, ehkä myös töissä tai sukujuhlissa. Monella pyörii arki ympärillä, vaikka mieli olisikin matalalla: lapset kaipaavat huomiota, vaatteet on pestävä ja ruokaa laitettava, vaikka aina ei jaksaisikaan.Aina masennus ei ole vain synkkiä päiviä, vaan elämä kulkee tasaisesti eteenpäin. Minkälaista arkesi on masentuneena? Onko elämässäsi valon pilkahduksia? Minkälaisia hyvät päivät ovat?Miten olet oppinut elämään masennuksen kanssa?Vastaa kyselyyn ja kerro, minkälaista arki on masentuneena.