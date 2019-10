Elämä

, ettei pidä ajatella, mitä muut ihmiset ajattelevat. Se on tyhmästi sanottu. Ihmisenä olemiseen kuuluu muiden mielipiteiden ajatteleminen.Joskus tosin sosiaalinen paine muuttaa meitä niin paljon, että ajaudumme suorittamaan toisen ihmisen elämää.on sekä totta että kuvitelmaa. Luulemme tietävämme, mitä muut meiltä odottavat, vaikka emme koskaan tulisi määritelleeksi, keitä nämä muut ovat tai mitä kaikkea täsmälleen odotetaan.Jos lähtee listaamaan kuvitteellisia sosiaalisia odotuksia, pääsee tuota pikaa aivan hysteerisen hauskaan listaan keskenään ristiriitaisia vaatimuksia ja muita kohtuuttomuuksia. Olen itse käyttänyt tällaisen listan tekemistä odotuksista vapautumiseen – kun eihän sellaiselle voi kuin nauraa.Entä ne muut ihmiset, keitä he ovat? Ei kaikkien mielipiteestä tarvitse piitata. Jos joku ei ole minun puolellani, miksi tanssisin hänen pillinsä mukaan?, että elämä on parempaa, jos mieli on joustava ja sopeutuvainen. Että oppii olemaan joukossa ja mukauttamaan tottumuksiaan ja ajatuksiaan myös ympäristön vaatimusten mukaan.Oman persoonallisuuden häpeäminen, kelvottomuuden kokemukset omista ominaisuuksista, oman itsensä pienentäminen tai itsensä ulkona eläminen katseiden palvonnan vuoksi, ovat sitten ihan eri asioita. Minua kaunokirjallisuus on auttanut ymmärtämään, miten sisäisesti epävarma ja hukassa voi olla ulkoisesti itsevarma ja ihailtu ihminen.Joustava ihminen osaa sopeuttaa käytöstään sosiaalisiin ympyröihin ilman, että heti hukkaa itsensä. Nuori ihminen voi jopa kokeilla erilaisia rooleja ja pohtia, mikä niistä tuntuu omimmalta. Sitä se itsensä etsiminen tarkoittaa.Hyvä mittari sille, että on haasteita omana itsenään olemisessa, on paha olo. Sitä ei välttämättä voi omalla tsemppaamisella muuksi muuttaa, jos kyse todella on siitä, ettei saa muilta ihmisiltä tukea, kannustusta, hyväksyntää ja rakkautta. Omana itsenään pysymisen taito ja kovettuminen ovat eri asioita.on, että ne ihmiset, jotka ovat itselle tärkeitä, tukevat. On vaikea uskoa itseensä – että kelpaa juuri sellaisena kuin on – jos vaikkapa oma perhe yrittää muokata kasvatuksella ihan toisenlaiseksi: vääntää ujoa ekstrovertiksi, homoa heteroksi, tyttöä pojaksi, huithapelia huolelliseksi, herkkää tefloniksi tai taivaanrannanmaalaria juurevaksi käytännön ihmiseksi.Mutta kyllä vieraiden ihmisten mielipiteilläkin on merkitystä sille, pystyykö olemaan oma itsensä. Kiusaamisen eri muodot pilkasta syrjintään jättävät jälkensä ihmisen itsetuntoon. Joskus omana itsenään oleminen voi olla ihan suoranainen uhka ihmisen turvallisuudelle, jos ympäristössä on rasismia ja homofobiaa.Ihminen tarvitsee muita ihmisiä saadakseen rohkeutta olla omanlaisensa minä. Kukoistaakseen juuri sellaisena kuin on. Omana itsenään on helpompi pysyä, kun myöntää tarvitsevansa siihen muita ihmisiä ja uskaltaa pyytää apua.