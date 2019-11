Puoliso huomautti roskien lajittelusta, ja sydämessäni kirpaisi – On myös kuulijasta kiinni, muuttuuko huomautus parisuhderiidaksi

Elämä

”Voisitko laittaa nämä kierrätettävät paperit ja pahvit eri kasseihin, ettei niitä tarvitse lajitella tuolla ulkona?”Puolisoni on lähdössä roskisreissulle. En tiedä, tahtooko hän pyyntönsä kirpaisevan, mutta niin se tekee: muistan siinä samassa, että toivomus on esitetty minulle ennenkin, itseasiassa useaankin otteeseen.Olen vastannut noihin pyyntöihin myönteisesti – miksipä en olisi – enkä oikein tavoita, mistä syystä olen siitä huolimatta survonut paperit ja pahvit samaan. Ehkä minulla on ollut kiire, ehkä ne ovat olleet jäljiltäni sekaisin, ehkä sitä, ehkä tätä. Mutten sata varmasti ole ollut tietoisesti välinpitämätön.ihme tapahtuu, mistä on kiittäminen sydämessäni tuntemaani kirpaisua. Paperit ja pahvit alkavat löytää oikeille paikoilleen eikä se tietenkään ole iso vaiva. Mikä kivointa, puolisoni huomaa kehitykseni ja kehaisee.Tuo arkinen kohtaaminen olisi toki voinut mennä monella muullakin tavalla. Sanotaan, että puolisoni olisi höystänyt ties kuinka monetta pyyntöään pienellä aggressiolla ja esittänyt jokusen kriittisen huomion minusta ihmisenä. Tämä kaikki olisi voinut kummuta vaikkapa sellaisesta tulkinnasta, etten piittaa hänestä ja arjestamme.Tuon tulkinnan aistiminen olisi voinut sörkkäistä johonkin omaan kipukohtaani, mistä hermostuneena olisin kenties tarttunut johonkin järeämpään aseeseen. Lisäintensiteettiä ajatustenvaihto olisi voinut saada kummankin kuormittuneesta olotilasta ja siitä, että vastaava sanailu olisi jokapäiväistä tai jokatuntista.kaikki olisi ollut sinänsä inhimillistä ja tämän suuntaisesta varmaan kaikilla suhteessa olleilla on jotain kokemusta.Mistä kaikesta ihmiset puhuvatkaan, kun he puhuvat kumppaneilleen hammastahnatuubeista, vessankansista, likaisista sukista? Mitä kaikkea ihmiset kuulevatkaan, kun he kuulevat kumppaneidensa puhuvan noista samoista arkisista asioista?Suhteessa tapahtuva viestintä on erityisen haastavaa, koska lähetetyt ja vastaanotetut viestit ottavat ja saavat lukuisia kerroksia, niin tahattomia kuin tahallisia.voi ehkä tietää, mitä on suurin piirtein sanonut, mutta sitä ei voi tietää, mitä toinen on tarkalleen kuullut. Siksi jostain sanomisesta voi tulla valittamista ja kysyminen voi kuulostaa kettuilulta. Toki sekin on tavallista, että pyyntö lähteekin käskynä tai tulee haistatelleeksi, kun ei uskalla olla haavoittuva.Intiimi ihmissuhde vaikeutuu heti, kun merkityksellisistä ja mahdollisesti vaikeista asioista ei pystytä puhumaan. Siksi on tärkeää miettiä sekä sitä, miten puhuu, että sitä, miten vastaanottaa. Kummankin kun voi tehdä kauniisti.