Elämä

Kirje sinulle, rakas kontrollifriikki

Kontrolli­friikkey­delle

Joten rakas kontrollifriikki

Kaiken

On paljon

ei tieten­kään ole mitään virallista määri­telmää.Niinpä painotan alkuun, että tämä kirje on suunnattu niille, joiden tavanomaista voimakkaampi tarve kontrolloida johtuu siitä, että heidän on vaikea luottaa, että kaikki menee hyvin eikä taivas tulekaan niskaan.Tämä kirje ei siis ole niille pirttihirmuille, päällepäsmäreille tai pomottajille, jota nauttivat vallankäytöstä, kylpevät omassa erinomaisuudessaan ja janoavat ihailua, puhumattakaan niistä ihmisistä, jotka päätyvät kontrollinhalussaan rajoittamaan, pakottamaan ja vahingoittamaan muita., anna kun arvaan: varttuessasi totuit enemmän tai vähemmän siihen, että olosi on turvaton. Tulit tuon kauhean olotilan kanssa toimeen vaihtelevin keinoin. Ehkä haistelit aikuisten mielenliikkeitä, yritit ennakoida, mitä tuleman pitää, yritit estää pahinta tapahtumasta – mitä ikinä se pahin sinun kohdallasi tarkoittikaan. Voi olla, että kontollesi puolitietoisesti annettiin sellaista, mitä ei lapsen kuuluisi kantaa, voi olla, että sinua kehuttiin tästä kaikesta.Tässä valossa ei ole ihme, mikäli päädyit töihin, joissa kykysi pitää langat käsissä huomataan ja palkitaan. Tai sen sijaan – tai sen lisäksi – voi olla, että valitsit kumppanin, joka antaa mielellään sinun hoitaa kaikki hommat, kun kerta olet siinä niin hyvä.Toki tilanteessasi voi olla synkempiäkin sävyjä. Voit olla esimerkiksi suhteessa, jossa joudut varmistelemaan samaan tapaan kuin lapsena, ettei mitään pahaa tapahdu.kontrolloiminen voi palkita lyhyellä tähtäimellä, mutta pidemmän päälle on todennäköistä, että alkaa väsyttää kamalasti. Tuntuu siltä kuin elämä olisi ylipitkä vahtivuoro, jossa ei auta ummistaa silmiään hetkeksikään. Aina jossain vaanii vaara, joka uhkaa itselle tärkeitä asioita.Kun kaiken kontrolloimisesta kertynyttä kuormitusta on kestänyt pitkään, paha olo purkautuu usein komenteluna, kritisointina tai kielteisyytenä. Lähimmäisilläsi ei ole kuitenkaan välttämättä aavistustakaan kireytesi alla asuvista hädästä ja kivusta – he kohtaavat vain hahmon, joka viestittää, ettei riitä, ei kelpaa, pitää sitä, pitää tätä.Olet todennäköisesti jossain määrin tietoinen tästä haitallisesta kuviosta, kärsithän siitä itsekin. Voi olla, että yrität kaiken kukkuraksi vielä kontrolloida kontrolloimistasi, jos olet siitä saanut useasti kuulla.helpommin sanottu kuin tehty, että anna olla. Hengitä. Syleile sitä, että elämä nyt vain on epävarmaa. Asiat voivat järjestyä, vaikka niitä ei olisi koko ajan järjestämässä. Tai jos ne eivät järjestykään, niin siitäkin yleensä selvitään.Ylimääräisestä kontrollista voi olla vaikea päästää irti kertarysäyksellä. Siksi kannattaa aloittaa sekunteista ja milleistä – jousta, salli ja luota alkuun ihan pikkuisen vain.Lisää annostusta hiljalleen, kun huomaat, että se, mitä murehdit, ei toteutunutkaan.