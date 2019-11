Elämä

Hauska, masentunut mies

Mika Tukiainen, 48, tulee haastatteluun suoraan terapiasta. Sitä ennen hän on vienyt yhden neljästä lapsestaan kouluun ja käynyt parturissa. Hänellä on keskipäivälläkin aikaa, sillä hän on sairauslomalla keskivaikean masennuksen vuoksi. Suomessa on 250 000 ihmistä, jotka sairastavat masennusta.