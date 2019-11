Elämä

Ensimmäiset treffit ovat väärä paikka avautua – ”Tutustumisen ilo katoaa, jos kahlataan liian syvissä vesissä”

kysymys siitä, mistä puhua treffeillä, näyttää olevan laajasti googlailtu ja internetissä keskusteltu aihe. Oma alakysymyksensä sille on, kuinka avomielisesti omista asioistaan kannattaa ensimmäisten treffien aikana kertoa.Treffeillä kuulee kaikenlaista: yksi sai äskettäin masennusdiagnoosin, toisella on rikosrekisteri, kolmannen edellisessä suhteessa oli liian vähän seksiä. Varsinkin Tinder-deiteillä voi olla avoin omasta elämästään, koska toista ei välttämättä tapaa enää koskaan. Olen kuullut uusilta treffikumppaneilta yksityisempiä asioita kuin mitä monet läheiset kaverit kertovat minulle itsestään. Sellaisista keskusteleminen voi tuoda tilanteeseen intiimiä tunnelmaa ja vahvistaa yhteyttä.treffit ovat väärä paikka avautua. Tutustumisen ilo katoaa, jos kahlataan liian syvissä vesissä. Koen vaikeaksi flirttailla treffikumppanille, joka on juuri kertonut vaikeasta erostaan.Neuroosit ja fobiat? Entiset kumppanit? Sairaudet? Seksuaaliset mieltymykset? Omaisuus ja tulot? Erikoiset mielipiteet? Kaikista näistä saa hyviä keskusteluja aikaan, mutta ne voivat antaa liikaa sulateltavaa ensimmäisille deiteille. Jos ei tunneta vielä kovin läheisesti, treffikumppani alkaa helposti määrittyä esimerkiksi jonkun järkyttävän asian kautta. Muutaman kerran nainen on sanonut minulle, että kerron tästä aiheesta enemmän, jos juttumme kehittyy pidemmälle. Se on hyvin sanottu.treffien idea on esitellä omaa persoonaa tai ainakin sen edustuskelpoista versiota. Jos ei avaa itsestään mitään, ei välttämättä anna toiselle mitään mihin ihastua. Monet lyövät korttejaan ajoissa pöytään, jotta kumppanille ei tule myöhemmin tunnetta, että häneltä salattiin jotain.Itse en kerro sairauksistani, siitepölyallergiaa lukuun ottamatta. Toisaalta en halua liikaakaan piilotella neuroosejani. Kerron entisistä kumppaneistani vasta, kun toinen on kertonut omistaan. En puhu seksikokemuksistani. Deittikumppanin paljastuksia saatan kommentoida sanomalla: ”Mitä nykyään ajattelet asiasta?”.