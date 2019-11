Elämä

Onko sinulle tärkeää saada olla huomion keskipisteenä? Vastaa kyselyyn

Koetko voimakasta tarvetta saada huomiota? Entä tunnetko olosi epämiellyttäväksi, jos et ole toisten huomion keskipisteenä?



Huomiohakuisuus voi tarkoittaa sitä, että ihminen haluaa kiinnittää toisten huomion tavallista voimakkaammin esimerkiksi eloisuudella, dramaattisuudella, pukeutumisella tai flirtillä. Huomiohakuinen henkilö voi olla erityisen luova ja energinen, mutta toisaalta hänen käytöksensä voi joskus väsyttää läheisiä ihmisiä. Jos huomiohakuisuus on pakonomaista, kyse voi olla persoonallisuushäiriöstä.



Tunnistatko itsesi kuvauksesta, tai oletko tavannut ihmisen, jossa on kuvattuja piirteitä? Kerro kokemuksistasi alla olevassa kyselyssä. Vastauksia saatetaan käyttää aiheesta kirjoitettavan jutun osana.