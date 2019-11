Virtsatulehduksen väitetään johtuvan kolmesta syystä, joilla ei oikeasti ole merkitystä – Lääkäri kertoo, mitä jokaisen olisi hyvä tietää kivuliaasta vaivasta

Elämä

Virtsatulehduksen väitetään johtuvan kolmesta syystä, joilla ei oikeasti ole merkitystä – Lääkäri kertoo, mitä

Tulehdus aiheutuu omista suolistobakteereista

Uusi seksikumppani tai lisääntyneet seksikerrat lisäävät tulehdusriskiä.

Liian tiukkojen vaatteiden, ummetuksen ja kylmällä alustalla istumisen on väitetty aiheuttavan tulehdusta. Järvisen mukaan näistä ei ole näyttöä.

Niukka juominen voi lisätä riskiä, kireät vaatteet eivät

Karpalomehusta voi olla hyötyä.

Tulehdus johtuu harvoin epähygieenisyydestä

Suolistobakteerien vastustuskyky antibiooteille nousee koko ajan.

Sitkeä bakteeri saattaa olla peräisin ulkomaanreissulta

Jos sait taudin ja olet matkustanut vuoden sisällä Euroopan ulkopuolella tai Etelä-Euroopassa, siitä kannattaa mainita lääkärille.

Oireita voi lievittää särkylääkkeellä