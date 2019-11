Elämä

Onko lähipiirissäsi ihminen, joka puhuu aina muiden päälle? Toimi näin, kun et saa suunvuoroa

Psykologian tohtori

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Sanotaan, että jokaisen sanan pitäisi kulkea kolmen portinvartijan kautta.

Eräs

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Jos työyhteisössä on joku, joka ei anna muille suunvuoroa, asiasta on tärkeää antaa palautetta.

Kokoukset

Kuunteleminen on tärkeää myös siksi, että luovat ratkaisut edellyttävät usein tyhjää tilaa.

Eläytyvä