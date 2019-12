Katsoin kymmenen vuotta taaksepäin ja näin elämän suuren muutoksen – Näin toimii henkinen inventaario, joka kannattaa tehdä vaikka tänään

Elämä

Katsoin kymmenen vuotta taaksepäin ja näin elämän suuren muutoksen – Näin toimii henkinen inventaario, joka ka

Kun

Riittävän perspektiivin

Vuosikymmeniin liittyvät

vuodet ovat riittävän ruuhkaisia, sitä oikein hätkähtää tajutessaan, että juuri nyt eletään yhden vuosikymmenen viimeistä kuukautta. Tuon oivalluksen myötä en ole voinut olla miettimättä, miten tämä kymmenluku meni noin niin kuin omasta mielestä.Pohteeni saivat entisestään pontta, kun eräässä koulutuksessa annettiin tehtäväksi kertoa itsestä. En ollut aikoihin summannut elämäni tapahtumia pähkinänkuoreen ja tajusin, että ikävuoteni 20–30 ja 30–40 ovat olleet kuin yö ja päivä.Vuosituhannen vaihtuessa en ollut kovin hyvässä paikassa elämässäni – olin vähän päälle parikymppinen, minut oli juuri jätetty ja juhlin uutta vuotta seurassa, joka ei ollut erosta toipuvalle sitä parasta mahdollista.Siitä seuraavan vuosikymmenen vaihtuessa odotin viimeisilläni esikoistani ja olin monin tavoin onneni kukkuloilla.saavuttaminen edellyttää yleensä, että aikaa on kulunut riittävästi. Sen vuoksi minun on vaikea reflektoida samantyylisesti vaikkapa tätä hetkeä – kysykää mieluummin joulukuussa 2029, miten kuvaisin nykyistä elämääni.Lienee enemmän sääntö kuin poikkeus, että kymmenessä vuodessa ehtii tapahtua paljon, jos tarkastelee vaikkapa suomalaisten elämänkaaria väestötasolla. Riittävän kattavien ajanjaksojen tutkailu hyödyttääkin esimerkiksi silloin, jos on kovin kärsimätön luonne ja kiukuttelee itselleen siksi, ettei ole tänä syksynä päässyt eteenpäin niissä asioissa, joissa olisi toivonut tapahtuvan jotain.Kymmenluvuissa on eittämättä jokin tenho, oli kyseessä sitten vuosiluku tai ikävuodet. Henkisen inventaarion tekeminen ei toki edellytä sitä, että vuosikymmen vaihtuu tai täyttää pyöreitä. Kaikkea kokemaansa voi pysähtyä miettimään mikä tahansa päivä, ja uusi elämä – mitä ikinä se missäkin tilanteessa sitten tarkoittaa – on mahdollista aloittaa vaikka tältä istumalta.siirtymät voivat kuitenkin antaa oivan impulssin tehdä yhteenvetoa koetusta ja oivalletusta. Itsereflektiota voi tehdä lukuisilla tavoilla, mutta yksi simppeleimmistä ja tehokkaimmista keinoista on ottaa kynä ja paperia ja alkaa hahmotella kirjoittelemalla tai vaikka piirtelemällä, mitä kaikkea tietty ajanjakso on pitänyt sisällään.Menneen tarkastelu kulkee luontevasti käsi kädessä tulevan suunnittelun kanssa. Kun on käynyt läpi muistoja ja kokemuksia, on halutessaan helpompi tehdä jonkin sortin henkistä budjetointia tuleville vuosille: mikä kaikki kutsuu, ovatko toiveet riittävän realistisia ja mitä niiden toteutumisen eteen voisi kenties tehdä?