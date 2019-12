Elämä

Oletko poikkeuksellisen hajamielinen? Vastaa kyselyyn

Jatkuvan unohtelun taustalla voi olla pitkäaikainen stressi. Mutta aina hajamielisyyteen ei ole erityistä syytä: on myös luonnostaan muita hajamielisempiä ihmisiä. He keskittyvät ehkä omasta mielestään vain olennaiseen ja unohtavat esimerkiksi avaimet, puhelimen tai jopa lompakon kotiin, töihin tai mihin tahansa. Taipumus voi olla tuttu jo lapsuudesta.



Tunnistatko itsesi tai oletko saanut kuulla muilta huomauttelua hajamielisyydestäsi? Millaisia kommelluksia ominaisuus on aiheuttanut? Vastaa kyselyyn. Kommentteja saatetaan käyttää osana aiheesta kirjoitettavaa juttua.