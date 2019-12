Korinaa, pyörtymisiä, pulauttelua – Yhä useampi koira tarvitsee leikkauksen pystyäkseen hengittämään normaalisti

Elämä

Korinaa, pyörtymisiä, pulauttelua – Yhä useampi koira tarvitsee leikkauksen pystyäkseen hengittämään normaalis

Raskasta

Tarkkaa

Ei ole harvinaista, että lyttykuono pyörtyy lenkillä.

Eniten

Nuppineulanpään kokoiset sieraimet pakottavat hengittämään suun kautta.

Alla voit katsoa neljän brakykefaalisen rodun terveystietoja. Tekstit perustuvat rotujärjestöjen Kennelliitolle antamiin terveystietoihin ja Kennelliiton hankikoira.fi-sivustoon, jonne rotujärjestöt ovat antaneet tietoja. Rotujärjestöiltä saa myös lisätietoa rodun terveystilanteesta ja siitä, miten sitä tutkitaan tai pyritään parantamaan.

Leikkaus

”Oikeasti tämä on aika epäkiitollista ja turhauttavaa eläinlääkäreille.”

Eläinlääkärikunta

”Jos koiralla on hengitysvaikeuksia ja perinnöllisiä vikoja, sillä ei missään nimessä saa teettää pentuja.”

Mitä

Lainsäädännön

”Sairaiden yksilöiden käyttöä jalostuksessa pitäisi pystyä valvomaan ja estämään. Lisäksi tarvitaan kunnon sanktiot.”

Nykyisen