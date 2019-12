Pidäkkeiden puute tekee jokaisesta hirviön

Elämä

Veijo Baltzar pidätettiin ihmiskaupasta epäiltynä ja tarinat hänen nuoria naisia saalistavasta kultistaan levisivät, ihmeteltiin miten toiminnan oli annettu jatkua vuosikymmeniä. Väheksymättä miehen omaa syyllisyyttä on selvää, että ratkaisevassa roolissa ovat olleet hänen ympärillään olevilla ihmisillä.Ihmisen moraali on pitkälti sosiaalisesti rakentunutta. Vaikka tiettyjä synnynnäisiä taipumuksia onkin, niin ratkaisevaa on miten sosiaalinen ympäristömme meitä palkitsee ja rankaisee. Ihmisestä kasvaa hirviö jos ihmiset ympärillä antavat hänen kasvaa sellaiseksi. Tavalliset perheenisät – monien meistä esi-isät – ovat sodassa tappaneet ja sisällissodassa nöyryyttäneet sotavankeja. Mukavat perheenäidit ovat lyöneet orjiaan ja piikojaan, koska niin on saanut tehdä.on tapahtunut jotakin pientä. Baarissa on oltu turhan tuttavallisia jollekin oppilaalle. Kukaan ei ääneen paheksu. Kukaan ei vaadi pyytämään anteeksi. Ehkä muut miesopettajat jopa nauravat hyväksyvästi. Ehkä muutkin tekevät samaa.Seuraavalla kerralla ylittyy taas pieni raja. Lasketaan käsi reidelle hetkeksi. Jälleen ympäristö reagoi enemmän kannustavasti kuin kieltävästi. Sitten seuraava raja ylittyy. Ja niin edespäin. Vuosien myötä nämä pienet askeleet – jotka ympäristö hiljaa hyväksyy – johtavat systemaattiseen toimintamalliin, jossa henkilö valta-asemaansa väärinkäyttäen eristää haavoittuvia nuoria muusta maailmasta manipuloidakseen heidät toimimaan halujensa mukaisesti.jos joku olisi silloin heti ensimmäisellä kerralla sanonut että tuo ei ole ok? Jokainen meistä on joskus tehnyt jotain sopimatonta, mennyt vähän liian pitkälle. Myös minä. Onnekseni minulle on sanottu tästä ääneen. Minua on vaadittu pyytämään anteeksi. Näin olen oppinut missä raja kulkee.Siksi #metoo -kampanja on niin arvokas. Se on tehnyt näkyväksi rakenteellisen väkivallan muodon, jota vuosikymmeniä on voinut harjoittaa ilman pelkoa rangaistuksesta. Pidäkkeiden puuttuessa moni vallankäyttäjä on päätynyt väärinkäyttämään valtaansa.Pidäkkeiden puuttuessa jokaisesta meistä voi kuoriutua hirviö.Nyt tehtävämme on rakentaa kulttuuri, jossa jokaiselle miehelle ja naiselle opetetaan seksuaalisen häirinnän rajat ja jossa jokainen meistä osaa ja haluaa puuttua jos joku yrittää näitä rajoja rikkoa.