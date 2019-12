Onko vanhempiesi itsetunto periytynyt sinulle? Pelkäätkö siirtäväsi huonon itsetunnon lapsellesi? Vastaa HS:n kyselyyn

Elämä

Onko vanhempiesi itsetunto periytynyt sinulle? Pelkäätkö siirtäväsi huonon itsetunnon lapsellesi? Vastaa HS:n

Hyvä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

ja terve itsetunto on hyvä asia: se tarkoittaa itsensä tuntemista ja sen hyväksymistä, millainen on. Lisäksi hyvä itsetunto pitää sisällään toisten arvostamista ja hyväksymistä.Huono itsetunto puolestaan voi aiheuttaa monenlaisia hankaluuksia. Ihmissuhteiden solmiminen voi olla vaikeaa, ja heikko itsetunto voi aiheuttaa myös mielialaongelmia: häpeää omasta itsestä, pelkoa siitä ettei kelpaa sellaisena kuin on.Kielteinen minäkuva voi periytyä vanhemmalta lapselle. Lapsi tarkkailee vanhempiaan ja sitä, miten he puhuvat itsestään.Onko vanhempiesi itsetunto periytynyt sinulle? Mitä hyötyä tai haittaa siitä on ollut? Pelkäätkö siirtäväsi huonon itsetunnon omalle lapsellesi?Vastaa HS:n kysleyyn.