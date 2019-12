Mihin tv-toimittaja tarvitsee korkokenkiä? Kirsi Alm-Siira ja Annika Damström kertovat, millaista palautetta katsojilta tulee

Elämä

Ruudussa omalla tyylillä

Huikeat

”Kymmenen vuotta sitten korkoja olisi paheksuttu.”

Aalto-yliopiston

Vänskä

Lenkkitossut ohittivat jo korkokengät

Korkokengät

”Lenkkareiden suosio liittyy tasa-arvokehitykseen ja miesten ja naisten muodin lähentymiseen.”

Viime

Ympyrä

Katsojilta tuleva palaute ei aina mairittele

180-senttisen

MTV:n

Alm-Siiran saama katsojapalaute on yleensä negatiivista, ja se koskee silmien kokoa, ihoa, pituutta tai vaatteita.

Korkojen takana piileksii mies

Svenska

”Itsevarmuuteni lisääntyy, kun jalkani ovat tukevasti maassa.”

Sågbom-Ek

Mieskin voi rikkoa pukeutumissääntöjä

Ylen

”Tyylistä voi tulla mieleen vaikkapa Quentin Tarantinon ohjaamat elokuvat.”

Aloittaessaan

Jokaiselle toimittajalle rakennetaan oma vaatekaappi

Pukusuunnittelija

Teri Niitti tunnettiin korkeiden korkojen ystävänä.

Tammikuussa

Jokaiselle

korot ovat Ylen A-studion Annika Damströmin tavaramerkki.”Korkojen täytyy olla vähintään kahdeksansenttiset. Käytän korkokenkiä melkein pelkästään televisiossa, koska ne kuuluvat tyyliini. Rakastan korkokenkiä.”Siviilissä patalaiskaksi itseään kuvaava toimittaja ei jaksa sipsuttaa koroissa. Hän arveleekin pitkäaikaisen suutarinsa ihmettelevän, miksi tennareihin ja maihinnousukenkiin pukeutuva asiakas käy yhtenään vaihtamassa piikkareihin korkolappuja.”Käytän korkoja, koska ne ovat esteettisesti kauniit ja seksikkäät. On ihan okei tuntea itsensä seksikkääksi. En käytä korkoja miesten katseiden kalastamiseksi.”Korkokenkiä koskeva palaute tulee kuitenkin miehiltä. Erityisen paljon Damström sai palautetta, kun hän työskenteli Ylen aamu-tv:ssä.”Palaute oli aika levotonta. Uuh, mitkä sukkahousut ja ihanat korot, he hehkuttivat. Ei se häirinnyt, annoin palautteen mennä toisesta korvasta sisään ja toisesta ulos.”muodintutkimuksen professori Annamari Vänskä jäljittää tämän hetken uutisankkureiden korkeat korot 2000-luvun alkuun ja amerikkalaiseen Sinkkuelämää-tv-sarjaan.”Sinkkuelämästä tutut korot näkyvät vasta nyt Suomen television ajankohtaisohjelmissa. Kymmenen vuotta sitten korkoja olisi paheksuttu. Kolmannen aallon feminismi hyväksyy ne, koska sen mukaan korkokengät eivät ole patriarkaatin salajuoni vaan naisen oma valinta”, Vänskä sanoo.Suomalaisten televisiotoimittajien tyyli on Vänskän mukaan peräisin Yhdysvalloista.”Helsingissä käynyt amerikkalainen kollegani oli innoissaan siitä, kuinka luonnollisen näköiset naiset pääsevät meillä televisioon. Yhdysvalloissa he ovat niin laitettuja, ettei meikäläisillä olisi ruutuun asiaa.”näkee suomalais­toimittajien tyylissä myös parannet­tavaa.”Nykyään tyylik­kyys tarkoittaa kestäviä vaatteita ja massa­tuotetusta pika­muodista luopumista. Tv-esiintyjällä se voisi tarkoittaa muutamia hillittyjä, yhteen­sopivia asuja. Kaikki eivät vielä ole löytäneet omaa tyyliä, ja jatkuvasti vaihtuvista asuista tulee mieleen, halutaanko vain esitellä vaatekaapin sisältöä.”Vänskä huomauttaa, että naisen ja miehen lisäksi kolmas sukupuoli on jo luonteva osa muotimaailmaa.”Hameita käyttäviä miehiä ja feminiinisyyden konventioita vältteleviä naisia ja miehiä ei vielä television asiaohjelmissa näy. Kun katsoo pukuihin pukeutuneita miehiä ja mekkoihin pukeutuneita naisia, näyttää siltä, että sukupuolten ero olisi vain kasvanut.”tulivat ensimmäistä kertaa muotiin sen jälkeen, kun Ranskan Aurinkokuningas Ludvig XIV innostui sotilaiden käytännöllisistä ratsastuskengistä.”Kuningas käytti korkokenkiä päinvastaisesta syystä: kävelemiseen kelvottomat kengät viestivät erityistä valtaa.1600-luvulla myös jotkut yläluokan naiset käyttivät korkoja tehdäkseen itsestään pidempiä eli maskuliinisempia”, Vänskä kertoo.Ranskan vallankumouksen jälkeen sekä miehet että naiset luopuivat epäkäytännöllisistä koroista. 1800-luvun jälkipuolella korkokengät ilmestyivät pornografiaan viestittämään erotiikkaa, ja niitä käyttivät myös työnväenluokan naiset, koska suurkaupunkien kadut olivat niin saastaisia.Feministit ovat vastustaneet korkoja ainakin sata vuotta. Vänskä kertoo, että esimerkiksi 1960-luvulla korkoja pidettiin kiinalaisen jalkojensitomisen vastineena.Kenkien korot kasvoivat jälleen, kun 1980-luvun powerdressing eli voimapukeutuminen viimeisteli olkatoppauksin varustetut asut korkeilla koroilla. 2000-luvun alussa korot muuttuivat entistä korkeammiksi, kun Manolo Blahnikin suunnittelemat kengät ilmestyivät Sinkkuelämää-sarjaan.vuosina lenkkitossut ovat ohittaneet korkokengät kenkätrendeissä. Esimerkiksi muotisivusto Lystin mukaan matalien kenkien myynti kasvaa 30 prosentin vuosivauhtia ja korkokenkien laskee 11 prosentin vuosivauhtia.”Lenkkareiden suosio liittyy tasa-arvokehitykseen ja miesten ja naisten muodin lähentymiseen. Ja siihen, että pukeutumisessa suositaan muutenkin rentoutta muodollisen sijaan. Lenkkarit ovat olleet vahvassa nousussa jo vuosituhannen taitteesta lähtien”, Vänskä sanoo.Lenkkareiden suosiota auttaa sekin, että huippumuotitalojen suunnittelijat tekevät yhä enemmän versioita Adidaksen kaltaisille sporttimerkeille. Jo neljä vuotta sitten mallit lipuivat Chanelin muotinäytökseen tuhansia euroja maksaneissa lenkkitossuissa. Instagram-tähdet Gigi Hadidista tennistähti Serena Williamsiin talsivat jopa häihin luksuslenkkareissa.”Lenkkareiden suosio liittyy myös ihmiskuvan muutokseen, ihanneihminen on urheilullinen.”on sulkeutumassa, sillä muotimaailmassa miesten korkosaappaiden suosio on nousussa. Muoti ilmentää aina vahvasti sitä, millaisia muutoksia yhteiskunnassa on meneillään.”Miesten korot ovat aika ajoin muodissa, viimeksi 1970-luvulla. Miesten korkojen paluu kertoo siitä, että miesten muotia todella halutaan muuttaa. Tämä vuosikymmen on voimallisesti nostanut esille unisexiä, sukupuolettomuutta ja transsukupuolisuutta ja pyrkinyt murtamaan käsitystä siitä, miten voimme pukeutua. Nuoret urbaanit länsimaiset miehet ovat kasvaneet kulttuurissa, jossa feminiinisyyttä ei nähdä uhkana mieheydelle”, Vänskä kuvailee.Annika Damströmin ei tarvitse lisätä pituutta korkokengillä. Myöskään työnantaja Yle ei määrittele koron korkeutta.”Minulta kysytään, miksi käytän korkoja, vaikka olen pitkä. Kun kamppailin nuorena pituuteni kanssa, sain luotettavalta taholta tukea siihen, että nainen saa olla juuri niin pitkä kuin itse haluaa.”Pukeutujana Damström käy Ranskan Voguen päätoimittaja Emmanuelle Altin ja Sussexin herttuatar Meghanin jalanjäljissä.”Vaatteissa pitää olla asennetta ja naisellisuutta. Pidän Altin housuihin työnnetystä paitapuserosta ja Meghanin klassisen naisellisesta tyylistä.”Mekkoja ja hameita hän kuvailee mikkien ja lähettimien takia hankaliksi.”Polvipituinen hame nousee istuessa ylös. Ohjaaja pyysi kerran vaihtamaan nahkaisen kynähameen, koska säärtä oli liikaa näkyvissä. Kuvaajien mielestä helman lyhyys ei ollut mikään ongelma”, Damström nauraa.uutisankkuri Kirsi Alm-Siira käyttää korkoja saadakseen lisää pituutta. 158-senttinen Alm-Siira ei edes pidä korkeista koroista, mutta niiden avulla hän yltää paremmin pöydälle, jonka äärestä uutiset luetaan.”Lisäksi korkeat korot saavat pituuseron ankkurikollegoihin pienemmäksi, mikä helpottaa myös ohjaajan työtä”, Alm-Siira sanoo.Televisiossa työskentelevät naiset saavat enemmän palautetta ulkonäöstään kuin miehet. Alm-Siiran saama katsojapalaute on yleensä negatiivista, ja se koskee silmien kokoa, ihoa, pituutta tai vaatteita.”En koskaan googlaa itseäni, mutta palautetta tulee myös somessa ja sähköpostilla, joten en pääse täysin siitä eroon. Pääsääntöisesti pidän itsestäni, vaikken olekaan vallitsevien kauneusihanteiden mukainen. En ole kovin kiinnostunut siitä, mitä tuntemattomat ulkonäöstäni ajattelevat.”Ylellä Slaget efter tolv – dagens bebatt -ohjelman keskusteluja vetävä Bettina Sågbom-Ek kertoo, että television korkokenkäbuumin takana on mies. Ylen puvustamosta eläkkeelle siirtynyt Pentti Tillder rakasti niin paljon korkokenkiä, ettei malttanut olla tyrkyttämättä niitä myös Sågbom-Ekille.”Toistin, etten pysty työskentelemään korkeissa koroissa, koska ne vaikuttavat persoonaani. Kerran suostuin juontamaan koroissa, mutta jalkoihin sattui ja kysymysten esittämiseen ei pystynyt keskittymään.”Monesti korkokenkien väitetään parantavan ryhtiä ja lisäävän itseluottamusta.”Korkokengät tekevät minut päinvastoin epävarmaksi. Itsevarmuuteni lisääntyy, kun jalkani ovat tukevasti maassa.”pääsi korkokenkätaistelusta ottamalla käyttöön housupuvut.”Nykyään minulla on stylistina Elina Lario, joka on löytänyt fantastisia kiiltonahkaisia herrainkenkiä. Käytän myös lenkkitossuja siistien farkkujen ja pikkutakin kanssa.”Luonnollinen meikki sopii luonnonystävän tyyliin.”Miltei meikittömänä Pitääkö olla huolissaan -ohjelmassa esiintyvä Jenni Pääskysaari on puhunut luonnollisuuden puolesta. Onneksi Ylen meikkaajat tietävät, etten halua esimerkiksi kirkkaan punaista huulipunaa.”uutisten juontajaJussi-Pekka Rantanen ei juurikaan saa katsojilta palautetta pukeutumisestaan.”Joskus käy niin, että jossain tilanteessa joku sanoo jonkun mukavan kommentin. Hyvältä se tietenkin tuntuu.”Rantasen asu sopeutuu aina studio-olosuhteisiin.”Ruudussa on nykyään niin paljon teksti-informaatiota, että tietoa voi olla katsojalle liikaa, jos juontajan asu on visuaalisesti runsas tai sekava”, vuodesta 2000 Ylessä työskennellyt Rantanen sanoo.Hänen mustat tai ruskeat kenkänsä eivät ainakaan herätä huomiota. Rantanen pukeutuu hillitysti hyvin istuvaan pukuun, jonka väriyhdistelmät toimivat.Ylessä Rantanen opetteli vaatekauppiaalta pukeutumisen perussäännöt.”Kravatin pohjaväri ei voi olla sama kuin paidan tai puvun väri. Kuviollisen paidan kanssa toimii parhaiten yksivärinen kravatti. Tärkeä on myös kravatin ja taskuliinan suhde.”Pukeutumissääntöjä voi halutessaan rikkoa.”Joskus voi valita tarkoituksella täsmälleen puvun värisen sinisen kravatin, jolloin tyylistä voi tulla mieleen vaikkapa Quentin Tarantinon ohjaamat elokuvat.”Outi Harjupatana on vaatettanut Ylen televisiotuotantoja draamasarjoista ajankohtaisohjelmiin yli kolmenkymmenen vuoden ajan. Sinä aikana kenkätyyli on muuttunut moneen kertaan.”Korkeat korot olivat pitkään trendikkäitä, eikä trendistä heti päästä eroon. Ihan kaikki eivät halua korkokenkiä käyttää, mutta aika moni haluaa. Ryhmäpaine saattaa vaikuttaa asiaan. Mutta on myös maltillisia korkoja suosivia.”Esimerkiksi meteorologi Seija Paasonen ei korkoja käytä, koska ne ovat epämukavia.”Joudun työssäni seisomaan, kävelemään ja muutenkin liikkumaan paljon ja vikkelästi. Tämä onnistuu parhaiten suht matalakorkoisilla kengillä”, Paasonen perustelee.2017 kuollut muotisuunnittelija Teri Niitti toimi Ylen puvuston stylistina vuosina 2013–2015 ja Anne-Mari Ylitapio 2016–2019. Niitti tunnettiin korkeiden korkojen ystävänä.”Nyt tuntuu, että korot ovat madaltumassa”, Harjupatana luonnehtii.Tällä hetkellä Ylen puvusto vaatettaa itse ajankohtaisohjelmien juontajat. Tämän vuoden alussa uutisiin tehdyssä uudistuksessa lavasteita siirreltiin, ja nyt uutisankkurit ja meteorologit näkyvät aiempaa useammin kokovartalokuvassa.”Isojen screenien takia valinnat osuvat yksivärisiin vaatteisiin. Tavoitteina ovat kirkkaat värit, mallien yksinkertaisuus ja studio-olosuhteissa visuaalisesti toimivat vaatteet, joissa juontajat tuntevat viihtyvänsä. Aamu- tv:n syksyisen ruutuilmeen pohjaksi katsoimme pohjoismaalaisia uutisia, joiden puvustus on hillittyä, eikä asuja juurikaan vaihdella.”toimittajalle rakennetaan vaatekaappi, jonka asuista yhdistellään toimivia kokonaisuuksia.Vaatteita löytyy kaupoista ja netistä, mutta pukusuunnittelijat hyödyntävät paljon myös omaa puvustoa tai valmistavat asuja omassa ompelimossa.”Pyrimme hankinnoissa ekologisuuteen ja kierrätämme paljon. Uutis- ja ajankohtaistoimituksen vaatteet ovat poikkeus. Ne joutuvat sellaiseen pesurumbaan, että niitä ei lainata vaan ostetaan.”