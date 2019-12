Elämä

Hyvää joulua ja anteeksi

”Vaihdan tästä tämän lahjapaperin”, totean ja yritän pyyhkiä veritahroja lahjan pakkauksesta.

Ne rasiat! Miten sanon paikalla oleville ihmisille, että nyt pitäisi paketoida 15 rasiaa, että jos nyt vain odotatte siinä?

Ensin ohje oli, etteivät paketit tarvitse lahjanarua. Asiakas muuttaa mielensä. Kyllä se naru tarvitaan.

On oltava nopea, mutta paperia ei saa rikkoa. On oltava nopea, mutta paperia ei saa tuhlata. On oltava ystävällinen.

Tunnen voimakasta empatiaa jokaista säännöllisesti talkoo- ja asiakaspalvelutyötä tekevää kohtaan.

lähestyessä päätän pestautua jouluapulaiseksi tavaratalon paketointipisteelle. Olen tehnyt niin jo vuosien ajan. Kyseessä on vapaaehtoistyö, jonka tarkoitus on kerätä rahaa harrastustoimintaan, joten paketoinnista ei makseta minulle palkkaa. Asiakkaille paketointimaksu on vapaaehtoinen.paikalle arki-iltana ajoissa. Paketointipisteellä odottaa jo kaksi henkilöä 15 ison makeisrasian kera.He puhuvat kuin juttu olisi jotenkin sovittu, antavat ohjeet paketoinnista ja huikkaavat käyvänsä kaupassa – sillä aikaa varmaan ehtisin paketoida rasiat?Kaipa se on mahdollista, jos ostosreissu kestää tarpeeksi pitkään.Heti kun henkilöt ovat poistuneet paikalta, paketointipisteelle pelmahtaa kaksi muuta henkilöä. Heillä on yksi lahja.”Eipä mitään”, ajattelen, ”teen tämän vain suitsait sukkelaan”, ja alan vauhdilla leikata saksilla kiiltävää kaunista lahjapaperia.Kirpaisee.Lahjapaperi ja lahja ovat punaisen nesteen peitossa. Keskisormessani on syvä viiltohaava, ja olen juuri tahrinut niin paketointipöydän, lahjan kuin lahjapaperinkin verelläni.Tämähän alkoi hyvin!tilannetta ja sanon, että anteeksi, saisinko poistua pesemään käteni ja hakemaan jostain laastarin. Asiakkaat myöntyvät.Juoksen infopisteeseen, jossa saan desinfiointiainetta ja laastarin. ”Sulla on verta nyt naamassakin”, myyjä ystävällisesti vinkkaa. Luottamusta herättävä asiakaspalvelulook.Kiire tykyttää takaraivossani. 15 makeisrasiaa ja he, joiden lahjapaketin tahrin.”Onko verta vielä leuassani?” kysyn myyjältä. ”Ei ole”, hän vastaa.Palaan takaisin paketointipisteelle.”Ei se mitään”, asiakas sanoo. Hän näyttää siltä, että säälii minua.”Vaihdan tästä tämän lahjapaperin”, totean ja yritän pyyhkiä veritahroja lahjan pakkauksesta. Onneksi se on pahvipakkaus eikä esimerkiksi valkoinen lelunalle.”Tässäkin on. Ja tuossa”, asiakas tökkää tippoja sormellaan.Poskeni ovat tulipunaiset. Hieron tahroja pakkauksesta. Asiakkaat ovat kuitenkin ystävällisiä. He hymyilevät ja poistuvat paikalta.asiakas saapuu paikalle heti. Hänellä on valtava laatikko paketoitavaksi. Se on painava ja niin iso, että tarvitsen hänen apuaan lahjapaperin käärimisessä. Hommaan tuntuu tuhrautuvan ikuisuus.Juttelen mukavia, asiakas myös. Sitten alkaa kertyä jonoa. Ne makeisrasiat! Miten sanon paikalla oleville ihmisille, että nyt pitäisi paketoida 15 rasiaa, että jos nyt vain odotatte siinä?En pysty sanomaan niin.Ensimmäisenä paikalla olleet henkilöt palaavat kaupasta. Nyt jo! He paheksuvat, etten ole edes kunnolla aloittanut urakkaa.”Me olimme täällä ensimmäisinä”, he sanovat ja tivaavat, olenko paikalla yksin ja miksi en soita ketään avuksi.”Valitettavasti tämä ei toimi niin”, pahoittelen, ”olen täällä vapaaehtoisesti, eikä ole ketään, jonka tällaisella varoitusajalla saisin paikalle.”Toinen asiakkaista ei vaikuta tyytyväiseltä. Hän tarttuu rivakasti toimeen ja alkaa paketoida itse. En ehdi varoittaa, että en ole ehtinyt puhdistaa veripisaroitani juuri siitä kohdasta paketointipöytää.Pian hän kysyy, olenko leikannut haavan sormeeni.”Olen”, vastaan ja jatkan: ”Siksi vaihdoin paikkaa, koska asiakkaita on ollut koko ajan enkä ole ehtinyt hakea mitään, jolla voisin siivota pöydän.”Asiakas sanoo, että ei se mitään ja hankaa veret lahjapaperista, vaikka tarjoan uutta paperia. Hän pyyhkii myös pöytää.Hävettää. Ajattele kotona nukkuvaa koiraa, hoen mielessäni.muiden asiakkaiden lahjat on hoidettu, tartun rasioihin. Ensin ohje oli, etteivät paketit tarvitse lahjanarua. Asiakas muuttaa mielensä. Kyllä se naru tarvitaan.Paikalle saapuu uusi asiakas.”Hei. Anteeksi, tässä menee vielä aika tovi”, sanon. Asiakas ei näytä tyytyväiseltä.Kysyn, voisiko hän odottaa hetken.”Jos siinä ei tuntikausia mene”, hän vastaa ja siirtyy viereiselle penkille istumaan. En tiedä, mitä tuntikausia oikeasti tarkoittaa.Jatkan rasioiden parissa. Pian vieressä huhkiva asiakas toteaa, että ota vain se toisen asiakkaan lahja tässä välissä – kyllä hän paketoi omansa.Asiakas kertoo, että on edellisellä viikolla käynyt sopimassa, että he tuovat paketoitavat rasiat juuri tänään ja he olivat ensimmäisinä paikalla. Hän toistaa asian monta kertaa.Ymmärrän, että heitä harmittaa. Vastaan: ”Valitettavasti en tiennyt tuosta etukäteen mitään.”kertyy taas jonoa. Pian kymmenkunta ihmistä tuijottaa paketointiani. Tilanne on kuumottava. On oltava nopea, mutta paperia ei saa rikkoa. On oltava nopea, mutta paperia ei saa tuhlata. On oltava ystävällinen.”Tuhlaat kauheasti paperia”, kommentoi eräs.Lasken kymmeneen ja vastaan hymyillen: ”Niinhän minä taidan tehdä.”Vieressä rasioita paketoiva asiakas kommentoi: ”Enää kuusi jäljellä. Vaikka ei tämä oikein ole minun hommaani.”Mielestäni olen aika näppärä, mutta alan epäillä sitä, kun tunnen ihmisten katseet sormissani. Joku huokailee äänekkäästi. Toinen naputtaa lattiaa jalalla. Joku puhuu puhelimeen ja katsoo merkitsevästi.Asiakas saa makeisrasiapaketointiurakkansa valmiiksi.”Maksan nyt kuitenkin euron per rasia”, hän sanoo ja pudottaa kolikot rasiaan.”Ei teidän tarvitsisi, jouduitte tekemään työn itse. Olen pahoillani”, vastaan.Jonossa on yhä useita ihmisiä.”Olen todella pahoillani, tämä ei mennyt niin kuin piti”, sanon.Asiakas ja hänen lähistöllä odottanut seuralaisensa hymyilevät. Toivotan hyvää joulun odotusta.”Kiitos samoin”, he huikkaavat. En ole varma, onko hymy aito. He luultavasti kokevat, että sopimusta ei ole noudatettu. Minä taas en tiennyt sopimuksesta mitään.kaksi tuntia ja 15 minuuttia siitä, kun aloitin, kun jono on viimein purettu ja ehdin hörpätä vähän vettä. Viime vuonna paketoitavaksi tuotiin yllättäen useita kymmeniä kynttelikköpakkauksia, muistan. Ehkei tämä ollut niin paha kuitenkaan.Loppuilta sujuu rauhallisemmin. Syntyy mukaviakin keskusteluja: Teemu Pukista, Huuhkajien EM-kisapaikasta, salibandystä, Iron Maidenin Tampereen-keikasta, salibandyn naisten MM-kisoista, koulun kielikylvyistä, lasten harrastuksista.Muistan taas, miksi talkoohengessä tehty paketointi on ajoittain kivaa.Kun kello lyö kahdeksan, huomaan, että jonkun pieni risainen pehmolelu on jäänyt orpona paketointipisteen viereiselle penkille. Sydämessä läikähtää.monille hektistä, kun arjen tavanomaisten kiireiden kylkiäisenä pitää huolehtia jouluvalmisteluista. Silloin iloinen joulumieli on koetuksella yhdellä sun toisellakin. Hoppu ei yleensä ainakaan paranna mielialaa tai suoritusta.Ilta paketointipisteellä sai minut tuntemaan voimakasta empatiaa jokaista säännöllisesti talkoo- ja asiakaspalvelutyötä tekevää kohtaan. Ihailen erityisesti heidän itsehillintäänsä, kärsivällisyyttään ja kykyään kohdata erilaisia ihmisiä.Lasken illan saldon: rapiat 39 euroa paketointimaksuja hyväntekeväisyyteen. Se on kai ihan hyvin.