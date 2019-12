Elämä

Iso osa ihmisistä kärsii huijarisyndrooman lievemmästä muodosta – Piinaavista epäilyksistä voi päästä eroon tr

”Enhän

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Huijarisyndrooma

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Kun jo lähtökohtaisesti valmistautuu pettymykseen, epäonnistuminen ei tunnu yhtä pahalta.

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kiitos, olen itsekin tyytyväinen lopputulokseen”, on yllättävän vaikea lause sanoa ääneen.

Miksi itseensä

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Pyydä kollegaa tai lähijohtajaa kertomaan, mitä teet heidän mielestään työssäsi hyvin.

Miten uskoa

Kokeile tekniikkaa, jota kutsun käänteiseksi huijarisyndroomaksi.