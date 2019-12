Elämä

Pessimismi on asenne, joka myrkyttää kehon, sanoo psykiatri – Näin piirre vaikuttaa sairausriskiin

"Vaikka ilmaus onkin vähän huono ja epätarkka, niin pessimismi myrkyttää kehon."

"Optimismi ja pessimismi eivät ole samalla janalla eikä niillä ole mitään tekemistä keskenään."

Pessimismin ja optimismin perinnöllisyys on alhaisempaa kuin persoonallisuuden piirteillä yleensä.

Tämä juttu on osa Minä väitän -sarjaa, jossa yksi asiantuntija kertoo näkemyksensä jostakin omaan alaansa liittyvästä kiinnostavasta aiheesta.Päijät-Hämeen sairaalan osastonylilääkäri ja psykiatri Mikko Pänkäläinen:ja sepelvaltimotaudin välillä on selvä yhteys. Se selvisi laajasta väestökohortista. Tutkimusväestön pessimistisimmillä miehillä kuolleisuus sepelvaltimotautiin näytti olevan kaksinkertainen verrattuna vähiten pessimistisiin.Tutkimuksessa oli mukana laajasti käytetty optimismia ja pessimismiä mittaava kysely. Erilaisiin väittämiin vastataan viisiportaisella asteikolla, jonka ääripäissä ollaan täysin samaa tai eri mieltä.Ihminen ei ole pessimisti, jos hän epäilee auton menemistä katsastuksesta läpi. Tutkimuksessa pessimismillä ei tarkoiteta yksittäisiä asioita, vaan kyse on laajemmin asenteesta ja suhtautumisesta tulevaisuuteen: uskooko asioiden menevän hyvin vai huonosti.Optimismia ja pessimismiä pidetään persoonallisuuden piirteinä vähän niin kuin temperamenttia. Aikuiseksi kasvamisen jälkeen nuo piirteet ovat valettu betoniin eivätkä juuri muutu.ihmisen elimistö voi huonosti. Käynnissä on matala-asteinen tulehdustila, joka tarjoaa kroonisille sairauksille otollisen ympäristön kehittyä.Aktivoitunut tulehdusjärjestelmä on yhdistetty myös syöpään. Vaikka ilmaus onkin vähän huono ja epätarkka, niin pessimismi myrkyttää kehon.Pessimistiset ihmiset syövät muita epäterveellisemmin. Ja mitä pessimistisempi ihminen on, sitä huonommin hän onnistuu parantamaan ruokailutottumuksiaan. Hän ei välttämättä edes usko onnistuvansa, vaikka yrittäisi ja tietäisi, mitä pitäisi tehdä.Tutkimuksessa oli otettu huomioon muut yleiset sepelvaltimotaudin riskit. Silti pessimismi nousi itsenäisenä esiin.Se on aivan oma riskitekijänsä, ja suurempi kuin esimerkiksi korkea verenpaine.löydös oli, että ihmisellä voi olla hyvinkin optimistisia ja pessimistisiä piirteitä samaan aikaan. Yhdestä kyselyn vastauksesta ei siis voinut ennustaa toista.Optimismilla ei ollut mitään korrelaatiota sepelvaltimotautiin sairastuvuuden kanssa. Optimismi ei siis suojaa siltä, eikä hyvien asioiden odotuksella ollut mitään vaikutusta. Pessimismipisteiden nousu ja huonot odotukset taas lisäsi selvästi riskiä sairastua ja kuolla.Maailmalla optimismin ja pessimismin tutkijat kiistelevät edelleen noiden piirteiden luonteesta. Ovatko optimismi ja pessimismi saman muuttujan ääripäitä vai ovatko ne täysin omia ominaisuuksiaan? Tutkimukseni näyttää vahvistavan, että optimismi ja pessimismi eivät ole samalla janalla eikä niillä ole mitään tekemistä keskenään.Optimismia voi opetella esimerkiksi kognitiivisen käyttäytymisterapian avulla. Ei kuitenkaan ole tutkimusta, toimiiko se yhtä hyvin kuin ’luomuoptimismi’. Tai onko harjoitellusta optimismista mitään hyötyä, jos se vain lisää optimismia, eikä vähennä pessimismiä.ja optimismin perinnöllisyys on noin 30 prosentin luokkaa. Se on alhaisempaa kuin persoonallisuuden piirteillä yleensä.Jos tunnistaa olevansa pessimistinen, se tarkoittaa, että riski sairastua sepelvaltimotautiin on kohonnut. Tietysti on muitakin riskejä, kuten syntyminen sepelvaltimotautisukuun, tai mieheksi.Silloin pitää hallita niitä riskitekijöitä, joihin voi vaikuttaa. Näin voi tehdä, jos esimerkiksi liikkuu säännöllisesti, pitää kolestrolin, painon ja verensokerin kurissa eikä tupakoi.Tietysti todellinen pessimisti ajattelee nyt, ettei näistäkään neuvoista ole mitään todellista hyötyä.”