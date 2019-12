Elämä

Kaikilla lapsilla on sama oikeus

”Jokainen

alle 18-vuotias on lapsi. Lapsen oikeudet kuuluvat jokaiselle lapselle.”Tiivistettynä näin alkaa se ainoa ihmisoikeussopimus, josta olemme saaneet aikaan ihmiskunnan yhteisen päätöksen.Siis lapsi on lapsi riippumatta lapsen tai hänen perheensä rodusta, ihonväristä, sukupuolesta, kielestä, uskonnosta, poliittisista mielipiteistä, alkuperästä yleisemmin. Kun päätetään mistä tahansa lapseen vaikuttavasta asiasta, lapsen etua pitää ajatella ensimmäisenä.Aina, poikkeuksia ei ole.Vasta 30 vuotta täyttänyt lasten oikeuksien sopimus on ällistyttävä paperi. Sopimus on oikeudellisesti sitova ja sen ovat ratifioineet melkein kaikki maailman maat.Sen lapsen edun määritteleminen sitten tietenkin on monimutkaista, vaikeaa, viisaiden aikuisten tehtävä. Mutta se on tehtävä. Se menee perusteluna kaiken muun ohi.että olen tässä asiassa naiivi ja syitä sopii hakea omasta lapsuudestani, mutta olen kuvitellut, että tämä sentään olisi niitä harvoja asioita, joista ei enää voisi olla eri mieltä. Jonka kohdalla kyse ei enää olisi mielipiteestä.Siis tästä, että sen lasten edun on tultava ensin riippumatta siitä, kenen lapsista puhutaan. Käytännön teot tietysti ovat eri asia.Aika monessa sopimuksen muka hyväksyneessä valtiossa ollaan vielä kaukana siitä, että oikeasti huolehdittaisiin vaikka lasten oikeudesta leikkiin tai mielipiteensä kertomisen. Maailma epäonnistuu edelleen jatkuvasti jopa turvaamaan lapsen oikeuden elämään tai suojaamaan häntä väkivallalta.Silti jo omana elinaikanani on tehty mahdottomuuksia.Alle viisivuotiaiden kuolleisuus on puolittunut. Äärimmäinen köyhyys on vähentynyt. Useampi saa riittävästi ruokaa ja puhdasta vettä. Yhdeksän kymmenestä pääsee alakouluun, sama määrä saa tärkeimmät rokotukset.Yksi kymmenestä toki edelleen ei saa. Mutta jopa väkivaltaisimmissa, sekavimmissa, vääryyden hallitsemissa maissa ollaan periaatteessa sitouduttu siihen, että pitäisi saada.että vaikka muuten olisimme eri mieltä, pystyisimmekö me aikuiset täällä maailman onnellisimmassa demokratiassa edes tähän:Jokainen lapsi on aina lapsi. Jokainen lapsi on arvokas.Ja aikuisten vastuulla on ajatella häntä aina ensimmäisenä, riippumatta siitä miten kipeitä päätöksiä se vaatii.