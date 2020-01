Elämä

Oletko jäänyt parisuhteeseen rahan takia? Vastaa kyselyyn

Parisuhteissa

myös raha-asiat kietoutuvat usein tiukasti yhteen. Muun muassa yhteinen asuntolaina ja elinkustannusten jakaminen yhdistävät pareja.Etenkin lasten saaminen ja heidän hoitamisensa vaikuttavat yhteisen talouden hoitoon sekä pitkällä että lyhyellä aikavälillä. Kotiin jäävä osapuoli saa hetkellisesti vähemmän rahaa käyttöönsä, mutta myös hänen eläkekertymänsä on myöhemmin pienempi. Tällä saattaa olla yllättäviä vaikutuksia.Ero voi vaikuttaa taloustilanteeseen paljon. On vaihdettava asuntoa, maksettava enemmän asioita vain omasta pussista sekä selvittävä mahdollisista lasten elatusmaksuista tai muista elinkuluista.Oletko sinä jäänyt parisuhteeseen siksi, että ero saattaisi romahduttaa henkilökohtaisen talouden? Jos tilanne on sinulle tuttu, vastaa kyselyyn. Vastauksia saatetaan käyttää myöhemmin osana aiheesta kirjoitettavaa juttua.