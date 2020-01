Elämä

Nuorille huumeita myyvät diilerit ovat luusereita, lääkäri Pippa Laukka kirjoittaa

On valitettava tosiasia, että kuka tahansa suomalaislapsi voi helposti ostaa huumeita.

Lasten ja nuorten auttamiseksi tarvitaan lisää psykiatrisia resursseja.

luullut, että narkomaani erottuu joukosta yhtä karkeasti kuin naurunremakka hautajaisissa. Luultavasti myös osa teistä lukijoista mieltää narkomaanin hampaattomaksi luuseriksi. Näin ei kuitenkaan aina ole. Siinä missä osalta huumeiden käyttäjiltä puuttuvat hampaat ja asunnot, on osalla heistä mopoautot ja älypuhelimet, sillä nuorten huumeiden käyttö on yleistynyt ja se tappaa.Huumeidenkäyttäjillä on monet kasvot. Kun kuulin jälleen yhden nuoren menehtyneen huumeisiin, tajusin miten vähän tiedän huumeidenkäyttäjistä.asenteet huumeita kohtaan ovat muuttuneet loivemmiksi. Moni huumeita käyttävä nuori vähättelee käyttöä ja kokee, että heillä ei ole päihdeongelmaa, jos aineita käyttää vain muutaman kerran kuukaudessa tai aineet eivät ole kovia huumeita.On valitettava tosiasia, että kuka tahansa suomalaislapsi voi helposti ostaa huumeita. Tuttavani teki netistä testiostoja viestipalvelun välityksellä. Hän kertoi huumekauppiaille olevansa 14-vuotias ja siitä huolimatta ostaminen oli yhtä helppoa kuin karkkikaupassa.Nyt pidän luusereina heitä, jotka myyvät ja välittävät alaikäisille huumeita.On huolestuttavaa, että itseoppineet katukemistit myyvät aineita, joiden sisällöstä me yliopistotutkinnon ahertaneet lääkärit ja farmaseutit emme ikinä ole kuulleetkaan. Päät ja elimistöt sekoittavia molekyylejä on tarjolla netissä ja kadulla enemmän kuin apteekin hyllyllä.luottaa turhan huolettomasti, että huumeongelma ei kosketa omaa lähipiiriä. Se, että minä en ole koskaan kokeillut huumeita, ei kuitenkaan tarkoita etteikö lapseni voisi tehdä sitä. Se, että jokainen vanhempi tekee varmasti parhaansa, ei riitä aina suojaamaan maailmalta.Lasten ja nuorten auttamiseksi tarvitaan lisää psykiatrisia resursseja. Se, että apua tarvitseva nuori on kahdeksas jonossa terapiaan, on kansallinen häpeä. Tarvitaan konkreettisia toimia nuorten auttamiseksi. Sellainen voisi esimerkiksi olla, että jos nuori jää poliisille kiinni alkoholista, puhalluskokeen lisäksi tutkitaan samalla myös huumeseulat.Erityisen kipeästi tarvitaan muutosta huumeisiin liittyvään keskustelukulttuuriin ja ilmapiiriin. Lasten huumeidenkäyttö on Suomessa tabu. Kaikista tärkeintä on luopua vaikenemisesta ja häpeästä, jotka liittyvät lasten ja nuorten henkiseen pahoinvointiin ja päihteiden käyttöön. Tuolloin apu ehtisi ajoissa sitä tarvitsevalle.