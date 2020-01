Elämä

Liikunnan pitäisi olla houkuttelevaa kömpelölle enemmistöllekin

hitaalla iltakävelyllä Mordoriin. Sormuksen tuhoon Tuomiovuorella on yhteensä sellaiset 2 870 kilometriä ja vähän päälle, joten hetki tässä menee.Kyse on höpsöstä kännykkäsovelluksesta, jolla yritän huiputtaa itseni kävelemään ja juoksemaan pikkuisen lisää.Sovellus on minulle sopivan alkeellinen, se ei edes yritä paikantaa minua vaan siihen pitää itse syöttää kiltisti kilometrit. Sitten se kertoo vaikka, että olet nyt kävellyt yhtä paljon kuin hobitit kohdatessaan ensimmäisen kerran mustan ratsastajan.Kaikki Tolkieninsa hartaasti lukeneet tietävät, että Mordoriin ei niin vai kävellä. Arvostan sitäkin, että kunnollisuuden palkinto on lopulta ankein kuviteltavissa oleva paikka.jos minua jokin ärsyttää, niin tämä vuodenaikaan liittyvä itsekurin ja ryhdistäytymisen vaatiminen. Varsinkin liikunnassa. Varsinkin niiltä ihmisiltä, joille liikkuminen on aina ollut luontevaa, ilo, itsestään selvä nautinto.Onnea sinne kuudennen maratonin treenaukseen, mutta ette te tajua meitä, kömpelöä enemmistöä. Me tiedämme vallan mainiosti miksi meidän pitäisi liikkua.Pitäisi ei ole teko. Pitäisi on ryhdistäytyminen, suuri päätös ja repsahdus.Joku meistä kömpelöistäkin toki pysyy päätöksessään ja löytää itselleen luontevan tavan harrastaa liikuntaa paljon. Kansanterveyden kannalta isompi merkitys on sillä, jos moni liikkuu hiukan enemmän puoliksi huomaamattaan. Siihen yhteiskunnan kannattaa keskittyä.omilla jaloilla esimerkiksi pitää olla houkuttelevaa. Sillä on merkitystä, ovatko reitit turvallisia ja löytyykö kaupungin keskeltäkin viheralueita ja kiinnostavia polkuja.On hyvä, että mahdollisimman monia lajeja voi kokeilla sitoutumatta ja päähänpistosta ja siellä, missä muutenkin viettäisi aikaansa.Arvostan esimerkiksi Helsingin kaupungin päätöstä rakentaa ilmainen ulkokuntosali omassa kaupunginosassani juuri siihen, missä seisoskelee vanhempia odottamassa lasten futisharkkojen päättymistä. Ja kaikkia työnantajia, jotka tarjoavat taukojumppaa työpaikalla. Ja kaikkia liikuntakeskuksia, joihin on lupa tulla lapsi kainalossa ilman ennakkoilmoittautumista.Itse yritän Mordoriin, koska siinä repsahduksen mahdollisuutta ei oikeastaan ole. Jos en jaksa olla reipas tänään tai mitata reippauteni määrää, Tuomiovuori lähestyy taas huomenna.