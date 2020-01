Idiootit ympärilläni -menestyskirja ei kestä tieteellistä tarkastelua, sanovat asiantuntijat – ”Vertautuu horoskooppeihin”, sanoo suomalaispsykologi

Elämä

Idiootit ympärilläni -menestyskirja ei kestä tieteellistä tarkastelua, sanovat asiantuntijat – ”Vertautuu horo

Jos

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

”Kun kävin läpi tutkimuskantoja, kävi ilmi, ettei mallista ole olemassa yhtä ainutta tieteellistä tutkimusta.”

Suurimman

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Erikson

Persoonallisuuspiirteet ennustavat hyvin heikosti käyttäytymistä.

Mistä

Miten kustantaja miettii vastuutaan tietokirjojen sisällöistä?

Suomessa