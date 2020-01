Elämä

kuusitoista­vuotiaita, kun ateistikaverini päätyi väittelemään jumalan olemassaolosta katusaarnaajan kanssa. Tunnin kiivaan keskustelun jälkeen osapuolet erosivat ärtyneenä – molemmat entistä vakuuttuneempina vastapuolen mielipiteen typeryydestä.Vastakkainasettelujen kärjistymisestä on tullut yhteiskuntamme syöpä, joka uhkaa koko demokraattisen järjestelmän toimivuutta. Kiistakysymyksissä esille nousevat kärjekkäimmät mielipiteet. Kun näkyvyyttä saa sosiaalisessa mediassa parhaiten provosoimalla ja ymmärtämällä tahallaan väärin, syntyy meille kulttuuri, joka tuhoaa rakentavan keskustelun.sitten tulisi kohdata ihminen, joka on kanssamme rankasti eri mieltä?on muistettava, että hänkin on ihminen. Hän ei ole läpeensä paha demoni. Hänkin on ollut viisivuotias, joka hakeutuu vanhempansa syliin turvaan. Hän on päätynyt mielipiteeseensä, koska jotkin syyt hänen elämässään ovat saaneet hänet siihen uskomaan. Syyt voivat olla järkeviä, outoja tai traagisia, mutta hänelle mielipide on joka tapauksessa totta. Kasvokkain tämä itsestäänselvyys on helpompi muistaa kuin anonyymien nimimerkkien kanssa keskustellessa.nolaamalla toisen vahvistat vain vastakkainasettelua. Kukaan ei muuta mielipidettään sen seurauksena, että vastapuoli haukkuu tai nolaa hänet. Mielipiteen muuttaminen tarkoittaisi, että nolaaja oli oikeassa. Siksi nolattu ihminen kaivautuu vain syvemmälle omaan poteroonsa.etsi yhteistä pohjaa. Mistä olette samaa mieltä? Varmasti on joitakin arvoja tai päämääriä, jotka te molemmat jaatte. Mikä on se hyvä, jota te molemmat pyritte mielipiteellänne puolustamaan? Löytämällä yhteisen pohjan synnytät luottamusta ja teet mahdolliseksi keskustelun, jossa molemmat kunnioittavat toisiaan., kerro miltä asiat näyttävät sinun näkökulmastasi. Kerro mitä tunteita asia sinussa herättää ja miksi. Kerro miten päädyit nykyiseen mielipiteeseesi., kuuntele aidosti. Pyri ymmärtämään mikä on se maailmankuva josta toisen mielipide kumpuaa. Mitä voit oppia häneltä?syntyy dialogi, jossa molempien osapuolten ymmärrys sekä käsiteltävästä asiasta että toisesta ihmisestä lisääntyy.Valitettavasti ’keskustelu’ sosiaalisessa mediassa on usein pelkkää poseerausta omalle yleisölleen tykkäyksien toivossa, ilman alkeellistakaan yritystä ymmärtää toista.Siksi saatamme lähitulevaisuudessa joutua tekemään rankan valinnan: Joko annamme kaupallisten yritysten päättää miten käymme yhteiskunnallista keskustelua, vaikka se johtaisi yhteiskuntajärjestelmämme romahtamiseen.Tai sitten otamme sosiaalisen median ja niiden algoritmit julkisen kontrollin alaiseksi, jotta voimme virittää ne palvelemaan rakentavaa keskustelua. Jälkimmäinen saattaa olla ainoa tapa pelastaa demokratia.