Miljoonat aikuiset käyttävät päivittäin vaippaa voidakseen käydä töissä – Virtsankarkailu on yhä tabu, ja suomalaistutkija aikoo nyt poistaa häpeän

Elämä

Vaippasalaisuus

On arkiaamu, ja tutkijatohtori Tiina Vaittinen, 39, kaivaa työhuoneensa kaapista vaipan. Se on iso. ”Tällaisia nämä aikuisille tarkoitetut ovat. Tämän housuvaippamallin löysin lähimarketista.” Vaittinen esittelee vaippaa, koska sillä on iso symbolinen merkitys.