Elämä

"Poikamme oli herkkä, empaattinen, keskusteleva ja fiksu" – Liian moni lapsi kuolee, koska apua ei saa

”Poikamme

Niin

Ja

oli herkkä, empaattinen, keskusteleva ja fiksu.”Näin alkaa yksi kymmenistä saamistani viesteistä, joissa surullisinta on sana oli. Viestin lapsi oli 13-vuotias, enää häntä ei ole.Lasten ja nuorten psykiatrinen hoito on rikki. Sellaista aikuista ei olekaan, jonka mielestä sitä ei pitäisi korjata. Silti sama surkeus jatkuu. Pahimmillaan se on kuolemaksi.Saan myös toisenlaisia, toiveikkaita viestejä. Nuorilta ja vasta aikuisiksi kasvaneilta, jotka ovat selviytyneet hoidon avulla tai hoidosta huolimatta.Niitä on varmaan enemmän, mutta nämä surullisimmat jäävät vaivaamaan. Nämä, joissa vanhemmat ja rakkaat ovat vuosia turhaan valvoneet, huolehtineet, pelänneet, vaatineet apua. Tai joissa pahin on tapahtunut yllättäen, ennen kuin kukaan on tajunnut nuoren mielen särkyneen.Mikä on, kun näin olennaista asiaa ei saada kuntoon?tiedän, hyvääkin tapahtuu. Mielen sairaus on nykyisin sairaus muiden joukossa, ei enää salaisuus. Avoin puhe lisää uskallusta pyytää tukea kun tarvitsee.Monessa paikassa tehdään ennaltaehkäisevää työtä. On valtavan tärkeää puuttua yksinäisyyteen, turvattomuuteen, antaa kasvavalle ihmiselle työkaluja käsitellä vaikeita tunteita ja elämäntilanteita.Tulevaisuudessa se työ palkitsee, muttei pelasta kaikkia nyt kipua kokevia.On myös paljon ammattilaisia, joiden luo nuoren on helppo kävellä ja puhua silloin, kun kipu on vielä pientä. Ei tosin tarpeeksi eikä tasaisesti kaikkialla.Vakavimpien psyykkisten sairauksien hoito on kehittynyt muutamassa vuosikymmenessä valtavasti. Keinoja on, esimerkiksi itsemurhia on tutkitusti pystytty vähentämään.Siis keinoja on, sitten kun sinne hoitoon eikä ole järjestelmän sisällä vain säilytettävänä ja palloteltavna. Järjestelmä pakottaa kaikkein heikoimmilla olevat odottamaan ja puolustamaan itse oikeuksiaan saada apua. Vaikeimmin oireilevia ei tunnisteta ajoissa tai oireilu pahenee, kun hoitoon pääsy venyy.Toisaalta tämä hyvä kehitys tekee ongelman ratkaisemista kovin yksinkertaista. Tarvitaan rahaa ja sillä rahalla lisää ammattilaisia.Eniten sinne, missä nuoret jo ovat, päiväkodeille, kouluille, nuorisotaloille, oppilaitoksiin, paljon enemmän kuin nykyisin. Mutta myös sinne syvään päähän erikoissairaanhoitoon, vaikeimpia säröjä korjaamaan.sinä herkkä nuori ihminen, joka tätä ehkä luet. Jaksa vielä. Odota. Parempia päiviä on tulossa.Maailma on tämä, mutta sinä kasvat. Eikä sinun tarvitse sitä yksinäsi jaksaa kannatella. Katso tarkemmin. Olen varma, että siinä on jo joku.