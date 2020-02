Sari Niinikoski ja Jarmo Paussu pakkasivat auton ja jättivät kaiken – Ja pian he olivat saaneet ranskalaiset hurahtamaan korvapuusteihin

Elämä

Sari Niinikoski ja Jarmo Paussu pakkasivat auton ja jättivät kaiken – Ja pian he olivat saaneet ranskalaiset h

Aurinko

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Antibes

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Aiemmin

Mainos (Teksti jatkuu alla) Mainos päättyy

Omaisuuden oli mahduttava pakettiautoon, jossa matkusti myös koira.

Määränpääksi

Syksyllä

Pariskunta

”Osalla asiakkaista pitää olla tuttu ja turvallinen tuote, se mitä on aina ostettu.”

Nordic

Monet

Suurin

Välillä ranskalaisia pitää hieman opastaa. Esimerkiksi puolukkahillon käyttö ei ole useimmille tuttua.

Pari

https://www.hs.fi/haku/?query=inari+krohn

Millaista

Antibesiin asettumisen hyvät puolet ovat selvät: ympärivuotinen valo ja lämpö.

Paussu