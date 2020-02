Elämä

On olemassa kolme syytä, miksi urbaanilegenda lääkefirmoista ei pidä paikkaansa, Pippa Laukka kirjoittaa

kertoo, että lääkeyhtiöt maksavat lääkäreille siitä, että he määräävät lääkefirmojen lääkkeitä. Ensin naureskelin tällä ajatukselle, niin järjetön se oli. Kunnes kahvipöytäkeskustelu paljasti minulle järkyttävän tiedon, nimittäin että joku todella uskoo niin.Niinpä jäin pohtimaan asiaa ja pienellä vaivalla listasin muutamia syitä, miksi tämä harhakäsitys ei ollut juolahtanut mieleenikään.on olemassa lääkärin etiikan selkänoja, Hippokrateen vala. Lääkärinvalassa jokainen lääkäri on sitoutunut toimimaan potilaan eduksi parhaan tietonsa mukaan – eli valitsemaan toimivimman lääkkeen. Lääkäri ei hanki elantoaan potilaiden terveyden kustannuksella. Minun on mahdoton edes kuvitella määrääväni turhia lääkkeitä, jotka kenties jopa vaarantaisivat potilaan hengen tai hyvinvoinnin.Toiseksi, on myös epätodennäköistä, että yksikään lääkefirma lähestyisi minua hämärän tarjouksen kanssa. Eettisten syiden lisäksi kiinnijäännistä seuraava katastrofi olisi mille tahansa yritykselle mahdoton riski kannettavaksi. Hyöty ei ole riskin arvoinen.myös hyvä, muistaa, että maailmanlaajuisessa vertailussa Suomi on maailman vähiten korruptoituneita maita. Me ihmiset olemme niitä, jotka teemme yhteiskunnasta rehellisen. Luottamus, rehellisyys ja yhteiset pelisäännöt rakentuvat arkisissa kohtaamisissa työpaikoilla, virastoissa ja palvelutilanteissa esimerkiksi lääkärin vastaanotolla.Kolmas ja henkilökohtaisin syy, on se, miksi aikanaan valitsin lääkärin ammatin. Kohtaan vastaanotolla paljon ihmisiä, mutta jokaisen kanssa jaamme lyhyen hetken, jossa koen syvää halua ja kutsumusta auttaa toista ihmistä. Lääkärinä olen saatavilla vastaanotolleni saapuvaa ihmistä varten – en itseäni, enkä varsinkaan lääke- tai apuvälineyritystä varten.