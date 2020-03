SiteWide ContentPlaceholder

Dosentti Tuula-Riitta Välikoski on tutkinut työkseen kuuntelemista Tampereen yliopistossa. Hän pitää itseään kärsimättömänä kuuntelijana. Kuva: Sara Aaltio

Intohimona kuuntelu

Kuuntelemisessa ei ole mitään mystistä. Miksi se on niin vaikeaa, että kuuntelemisen ammattilaisetkin epäonnistuvat? Sitä on miettinyt dosentti Tuula-Riitta Välikoski. Hän on tutkinut kuuntelua vuosikymmeniä.

Julkaistu: 2:00

Tuula-Riitta Välikoski on ainakin yhdessä asiassa hyvä kuuntelija. Hän kysyy ja tarkentaa. Mutta kyselyssäkin on rajansa. Kun hänen lukioikäinen poikansa alkoi tapailla tyttöjä, Välikoski ihmetteli, miksi poika tuo harvoin tyttöystäviään kotiin.

