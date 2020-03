Stereotypiat ovat mielen keino selvitä monimutkaisessa maailmassa. Meillä kaikilla on arvottavia näkemyksiä muista ihmisistä, halusimme tai emme.

Julkaistu: 2:00

Millaisia ajatuksia herää suomenruotsalaisista? Entä jääkiekkoilijoista? Mitä jos kadulla tulee vastaan keski-iän ylittänyt pukumies itseään huomattavasti nuoremman naisen kanssa?

Melko varmasti mieleesi nousee kuin selkärangasta arvottavia yleistyksiä. Stereotypiat voivat saada sinut jopa kavahtamaan: enhän minä saisi ajatella noin!

Helsingin Sanomat pyysi lukijoita kertomaan kokemuksia sekä stereotypioiden kohteena olemisesta että siitä, millaisista ennakkoluuloisista ajatuksista he ovat saaneet itsensä kiinni. Vastauksia tuli yli 600.

Useat vastauksissa mainitut stereotypiat liittyivät sukupuoleen, ulkonäköön tai seksuaaliseen suuntautumiseen. Eräs vastaaja esimerkiksi kertoi, että häntä luullaan kaupoissa ulkonäkönsä vuoksi turistiksi. Toinen lukija, itseään viehättäväksi kuvaava nainen, puolestaan kertoi, kuinka töissä viestit osoitetaan mieskollegalle.

Kiinnostavaa oli, että vastaajista monet tunnistivat itseensä kohdistuvien stereotypioiden lisäksi myös omassa ajattelussaan varsin stereotyyppisiä piirteitä.

”Suoraan sanottuna olen ihan järkyttävällä tavalla stereotyyppisen ajattelun vanki”, eräs lukija kertoi.

Stereotypia on yleistetty myönteinen tai kielteinen kuva jostain ihmisryhmästä, määrittelee sosiaalipsykologi ja emerita­professori Karmela Liebkind. Hän on tutkinut etnisten ryhmien suhteita yli 30 vuotta.

”Stereotypiaan liittyy aina yleistyksen lisäksi joko positiivinen tai negatiivinen tunnelataus, joka vaikuttaa käytökseen. Ennakkoluuloissa on kyse kielteisestä arvottamisesta. Ennakkoluuloinen käytös voi näkyä vaikkapa välttelynä, mutta pahimmillaan myös väkivaltana.”

Positiivisista stereotypioista ei Liebkindin mukaan usein puhuta, koska niistä ei tavallisesti ole haittaa. Jos suomalaiset ajattelevat olevansa sisukas kansa, siitä ei seuraa ongelmia.

Silti Liebkind muistuttaa, että myönteinen yleistäminen voi kääntyä kielteiseksi.

”Esimerkiksi ylistävä ’kaikki naiset ovat ihania’ -puhe voi olla alistamista, koska se luo paineen: tällaisia kaikkien naisten tulisi olla.”

Ei ole sinänsä väärin luokitella tai yleistää. Liebkind sanoo, että se on välttämätöntä. Luokittelu on ajattelun apuväline, joka auttaa selviytymään monimutkaisessa maailmassa.

Stereotypioissa on kuitenkin kyse arvottavasta luokittelusta, jossa luokat nähdään hyvinä tai pahoina. Liebkindin mukaan stereotypioilla pönkitetään usein oman ryhmän paremmuutta.

”Tyypillisesti stereotypiat ovat kulttuurin sisäisiä, ja ne opitaan varhain. Ja vaikka ihminen niitä aikuisena yrittäisikin älyllisesti torjua, ne voivat jäädä elämään tunnetasolla. Jossain porukassa olomme on selittämättömällä tavalla epämukava.”

Stereotypioiden syntyyn vaikuttavat psykologiset mekanismit ovat kehittyneet evoluutiossa hyvin pitkän ajan kuluessa, sanoo kauppatieteiden tohtori ja kuluttajatutkija Samuel Piha. Hän työskentelee sekä Turun että Vaasan yliopistoissa, ja hän on soveltanut tutkimustyössään evoluutiopsykologiaa.

Piha pitää stereotypioita klassisena ajatusvirheenä, jossa tehdään liian rohkeita yleistyksiä pienen otoksen pohjalta. Tapa on kuitenkin vastannut aikoinaan luonnonvalinnan paineeseen.

Yleistäminen on auttanut lajia esimerkiksi tunnistamaan mahdollisesti vaaralliset vieraat. Suurta ja karskia miehistä olemusta pidetään uhkaavana samoin kuin tuijotusta. Vieraat piirteet arveluttavat. Eräs kyselyyn vastannut pitkä mies harmittelikin sitä, että ihmiset säikähtävät häntä kadulla.

Pihan mukaan logiikan ja selkeiden kaavojen etsiminen on ihmiselle tavanomainen piirre. Stereo­typiat ovat eräänlaisia ”mielen oikoteitä”. Haluamme säästää energiaa ja teemme siksi yksinkertaisia luokituksia.

”Meidän kognitiivinen kapasiteettimme ei yksinkertaisesti riitä siihen, että ajattelisimme ainutlaatuisina yksilöinä jokaista maailman lähes kahdeksasta miljardista ihmisestä. Siksi ryhmittelemme ihmisiä helposti käsiteltäviin alakokonaisuuksiin, kuten kansallisuuksiin.”

Selkein tapa on nähdä vain ääripäät: nuori ja vanha, me ja muut, hyvä ja paha.

”Vieraan ihmisen tunnistaminen on ollut hyvin tärkeää silloin, kun omaa laumaa on pitänyt suojella.”

Tarinat ovat tehokas tapa levittää ja ylläpitää stereotypioita. Pihan mukaan stereotyyppisen ajattelun taustalla on erilaisia arkkityyppejä, jotka pohjautuvat vanhoihin vietteihin ja nousevat kollektiivisesta piilotajunnasta. Samat arkkityypit esiintyvät eri mytologioissa.

Arkkityypillä tarkoitetaan vahvaa, yksinkertaistettua mielikuvaa siitä, millainen on esimerkiksi sankarihahmo tai huijari. Samasta syystä mielikuva vahvasta johtajasta on ollut pitkään maskuliininen.

Arkkityypit ohjaavat ajattelua niin, että ne saavat meidät näkemään asioita, joita olemme tottuneet näkemään – tai haluamme nähdä.

”Vieraan tai vilpillisen ihmisen tunnistaminen on ollut hyvin tärkeää silloin, kun omaa laumaa on pitänyt suojella. Tällainen rea­gointi herää hyvin intuitiivisesti”, Piha sanoo.

Arkkityypit eivät koskaan esiinny todellisuudessa puhtaana, mutta sehän ei meitä haittaa.

”Kun tapaamme arkkityyppiä muistuttavan ihmisen, alamme yksinkertaistaa. Siivoamme havainnostamme pois kaiken monipuolisuuden ja eheään tarinaan sopimattomat piirteet. Näemme yksilön paljon suorasukaisemmin kuin hän todellisuudessa on.”

On tyypillistä yrittää löytää mahdollisimman paljon tarttumapintaa siihen, kuka toinen on. Siksi kysymme usein ensimmäisenä ammattia.

Sosiaalipsykologi Karmela Liebkind käyttää mielellään ajatustestiä selventämään sitä, miten stereotypiat meistä ja muista toimivat.

”Kuvitellaan, että suomalaisena tunnet kaksi ihmistä, Juhan ja Igorin. Sitten kuulet, että he ovat syyllistyneet varkauteen. Millaisia selityksiä löydät?” Liebkind kysyy.

Juhan tapauksessa suomalainen hakee todennäköisesti yksilöllisiä syitä. Ehkä Juha on joutunut huonoon seuraan tai suuriin taloudellisiin vaikeuksiin. Igorin kohdalla selitykseksi voi riittää ulkomaalaisuus.

”Stereotypia ryhmästä, johon itse kuulumme, on yleensä myönteinen, ja Juhan kaltainen mätämuna on vain yksittäinen poikkeus. Toisesta ryhmästä meillä voi olla hyvin yksipuolinen kuva”, Liebkind sanoo.

Stereotypiat tulevat esiin erityisesti silloin, kun tapaamme uusia ihmisiä. On tyypillistä yrittää löytää mahdollisimman paljon tarttumapintaa siihen, kuka toinen on. Siksi kysymme usein ensimmäisenä ammattia, Liebkind sanoo.

Jos toinen on tarpeeksi vieraan näköinen, emme ehkä kysy mitään, koska luulemme tietävämme jo tarpeeksi.

”Jos nuoreen naisprofessoriin ei suhtauduta vakavasti, se on on vahingollista vallankäyttöä.”

Stereotypioilla on mahdollista myös leikitellä, ja niitä voi käyttää kevyeen manipulointiin, sanoo tutkija Piha.

Eräs HS:n kyselyyn vastannut nainen esimerkiksi kertoi, että hän heittäytyy auton korjaamiseen liittyvissä asioissa avuttomaksi, jotta saisi miehiltä parempaa palvelua.

Piha on itsekin leikitellyt oletuksilla. Hän on nuoren näköinen tohtori, ja häntä on joskus erehdytty luulemaan opiskelijaksi, kun hän on ollut oppilaidensa kanssa yritysvierailulla.

”Silloin voi tarkkailla, miten yritys puhuu itsestään opiskelijoille. Se on ihan erilaista kuin tutkijoiden vierailuilla.”

Vahingollisiksi stereotypiat muuttuvat Pihan mielestä silloin, jos ne ovat ulkopuolelta tulevan vallankäytön välineitä.

”Jos nuoreen ja nopeaälyiseen naisprofessoriin ei suhtauduta vakavasti, koska hän ei ole hajamielinen vanha mies, se on on vahingollista vallankäyttöä.”

Turun yliopiston sosiologian professorin Jani Erolan mielestä on syytä olla varovainen, jos aikoo soveltaa ryhmästä tehtyjä yleistyksiä yksilöön.

”Hyviä esimerkkejä ovat sukupuoleen tai ammattiin ja asemaan liittyvät oletukset.”

Kun Erola teki väitöskirjaansa, hän tapasi luokkakokouksessa vanhan kaverin, joka työskenteli varastomiehenä. Tämä halusi kovasti tietää, paljonko yliopistoihminen tienaa.

Lopulta Erola kertoi ja kaveri hämmästyi: varastolla tienasi iltavuorossa paljon enemmän kuin tutkijana. Oletus koulutuksen vaikutuksesta tulotasoon ei ollutkaan totta.

”On järkevää tehdä yleistyksiä uskottavan tiedon pohjalta. Mutta on epätodennäköistä, että yleistys sopii juuri siihen edessäsi olevaan ihmiseen.”

Erola on miettinyt stereotypioiden vaikutusta erityisesti tehdessään rekrytointeja.

”Haastattelu on turhin osa rekrytointiprosessia, ja se ennustaa huonosti onnistunutta lopputulosta. Paras valinta tehdään turvautumalla anonyymiin taustatietoon, hakupapereihin. Silti tuntuu ihan hullulta tehdä valinta niin, ettei näkisi ihmistä”, Erola sanoo.

Miten stereotyyppistä ajattelua voisi sitten vähentää? Piha neuvoo aloittamaan tarkastelun peilin edestä.

”Mieti ensin, millaista stereotyyppistä tarinaa itse kerrot. Stereotypiointi ei ole vain toisten luokittelua vaan sitä, miten rakennat omaa identiteettiäsi.”

Myös sivistyksellä on Pihan mukaan tärkeä rooli yleistävien asenteiden tiedostamisessa.

Liebkind taas on sitä mieltä, että stereotyyppistä ajattelua voi vähentää ystävystymällä erilaisten ihmisten kanssa. Mutta vain tietyin edellytyksin, sillä ystävä ei automaattisesti vapauta ennakkoluuloista.

”Ystävää ei pidä nähdä vain jonain ilahduttavana poikkeuksena”, Liebkind sanoo.

Lukijat kertovat: Tältä stereotypioiden kohteeksi joutuminen tuntuu

”Olen rakennusalalla työnjohtajana. Varsinkin puhelimitse hoidettavat asiat aiheuttavat joskus hämmennystä. Kysytään ja varmistetaan, tuliko puhelu oikeaan paikkaan, kun puhelimeen vastaa nainen. Tytöttely on myös päivittäistä.” Nainen, 40

”Kohtaamani stereotypiat liittyvät enimmäkseen etniseen taustaani. Olen kotoisin Kiinasta, tosin syntynyt Euroopassa ja tullut Suomeen 2,5-vuotiaana. Pienenä kohdatut tilanteet liittyivät usein kiusaamiseen. Silloin olin raivoissani ja surullinen. Nykyään kokemani stereotyyppinen kohtelu ilmentyy kaupoissa, joissa minua kohdellaan turistina. Jos minua kohdellaan rasistisesti, nauran ja hymyilen yleensä vain tilanteen ohi. Turistiksi kohtelua en ota mitenkään pahana. Joskus vastaan suomeksi tai englanniksi riippuen siitä, mikä kielimoodi on jäänyt päälle.” Mies, 21

”Olen näkyvästi liikuntavammainen ihminen, eli liikun manuaalipyörätuolilla. Tämän seurauksena minua on pidetty automaattisesti muun muassa hitaana, puhekyvyttömänä, kyvyttömänä käyttämään käsiäni ja ymmärtämään englantia. Jatkuva avuttomaksi olettaminen on suunnattoman ärsyttävää.” Nainen, 43

”Otin yhteyttä anonyymisti netissä tukea tarjoavaan perheväkivaltapalveluun ja kerroin asiallisesti tapahtumista. Tämän jälkeen ’osaava’ terapeutti rupesi puhumaan siitä, kuinka miehet osaavat manipuloida ja kontrolloida väkivallalla. Pyyteli sitten kovasti anteeksi, kun mainitsin olevani mies. Yllätti, että asiantuntijapalvelussakin suhtautuminen on lähtökohtaisesti miehiä syrjivä.” Mies, 28

”Olen asiantuntijatyössä ja hoidan isoja projekteja vaativilla aikatauluilla. Olen vaalea, melko viehättävä ja hoikka 175 senttimetriä pitkä nainen. Kohtaan jatkuvasti älykkyyteen liittyvää vähättelyä. Sähköpostit lähetetään miespuoliselle kollegalle. Peruskauraa.” Nainen, 44