Suomalaisilla on loistavat mahdollisuudet selvitä koronaviruksesta.

En tarkoita itse viruksesta, sairastumisista, kuolemista. En ole epidemiologi tai pätevä ennustaja. Toivon, en tiedä.

Tarkoitan selviytymisestä tästä yhteiskuntaa ja maailmaa ravistelevasta kulttuurisesta, sosiaalisesta ja taloudellisesta murroksesta.

Avoimilla, luottamuksen varaan rakennetuilla yhteiskunnilla on parhaat mahdollisuudet säilyä särkymättä.

Enää meidän pitää vain toimia kuten sellainen yhteiskunta, sillä yhteiskuntahan olemme me.

Jokaisella teollasi, teollani on nyt väliä.

Poikkeusoloissa ihminen herkästi panikoi, toimii itsekkäästi, pahimmillaan käyttää muiden hätää hyväkseen.

Nykyisissä oloissa myös raja törkeän ja täysin normaalin käytöksen välillä siirtyy päivittäin, kun tilanne elää.

Silti selkeitä eettisiä tapoja toimia on ja niiden vastakohtia. Siinä missä yksi alkaa spontaanisti organisoida kauppa-apua oman taloyhtiön vanhuksille, toinen pyrkii myymään käsidesipurkkia ylihintaan verkossa tai pyrkii vanhuksen asuntoon rosvoretkelle tekeytymällä koronatarkastajaksi.

Mitä enemmän olemme eristyksissä, sitä enemmän on väliä jokaisella teolla toisiamme kohtaan. Jokaisella sanalla. Verkossa ja muualla.

Loukkaako sanomani vai helpottaa oloa? Kylvänkö hätää ja levitän väärää tietoa? Vahingoitanko muita hitusen lisää näin? Vahingoitanko kaikkein hauraimpia ja vaikeimmassa asemassa olevia?

Voinko jokin teko tuoda valoa, auttaa arjessa, edes ilahduttaa?

En nyt ajattele vain viruksen takia iän tai perussairauden vuoksi riskiryhmiin joutuneita, vaikka heitäkin.

Kaikkien kodit eivät ole turvapaikkoja, kaikilla kotia ei ole. Kaikki lapset eivät saa lämmintä ruokaa, jos kouluruokaa ei ole. Kaikilla ei ole varaa edes kunnon kotivaraan.

Monen mieli on herkästi särkyvää lajia, moni on valmiiksi yksin. Toisilla vastuu läheisistä painaa erityisen paljon: kuinka paljon enemmän oma sairastuminen mahtaakaan pelottaa vaikka iäkkään puolisonsa omaishoitajaa kuin minua, perustervettä onnekasta.

Ja tämä jo Suomessa. Kun korona on globaali ongelma, ratkaisuistakin osa vaatii maailmanlaajuisia toimia. Me emme voi teeskennellä enää, että muu maailma ei koskisi meitä.

Pelko on ymmärrettävää. Mutta me pystymme myös lievittämään pelkoa. Minussa, sinussa ei juuri voimaa ole. Meissä on.