Hyvinvointi

”Välillä kannattaa tehdä jotain ihan muuta, katsoa vaikka hömppäsarjaa”, neuvoi kouluttajaterapeutti Maaret Kallio perjantai-iltana Suomi auttaa -livekeskustelussa HS:n Facebook-kanavalla.

HS-livekeskustelu on osa HS:n Suomi auttaa -kampanjaa, jonka tarkoituksena on tuoda suomalaisia yhteen ja auttamaan toisiaan poikkeuksellisina aikoina.

Koronaviruksen aiheuttama poikkeustila tuntuu herättävän suomalaisissa hyvin ristiriitaisia tunteita. Se näkyi myös Maaret Kalliolle lähetetyissä kysymyksissä.

Kriisitilanteessa jokainen reagoi omalla tavallaan. Reaktiot vaihtelevat voimakkaasta torjunnasta äärimmäiseen hätään. Oman mielen liikkeitä voi olla myös yllättävän vaikea ennakoida. Nämä kaikki ovat normaaleita reaktioita epäluonnolliseen tilanteeseen, Kallio korosti.

Kun päällimmäisenä on huoli ihmishengistä, mielenterveys jää herkästi jalkoihin.

Mitä tehdä, kun sykkeet ovat jatkuvasti korkealla, enkä pysty tekemään töitä? Tai kun huudan lapselleni, vaikka minun pitäisi olla hänelle juuri nyt turva?

”Moni on myös kuormittuessaan ärtynyt: miten saisi työnteon, lasten opetuksen tai parisuhteen toimimaan, vaikka ahdistaa, väsyttää ja keskittymiskyky on heikko?” Kallio sanoi.

Hän korosti, että nyt on erityisen tärkeää antaa kaikille tunteille tilaa ja sanoittaa niitä mielessään. Lisäksi on tärkeää puhua myös läheisille: ”Olen juuri nyt aika kireä, mutta meillä ei ole mitään hätää”.

Kallio vastasi lähetyksen aikana kysymyksiin, joita lukijat lähettivät Facebookin kommenttiketjuun. Lisäksi hän oli kerännyt lukijoiden kysymyksiä etukäteen HS:n kanssa. Niitä tuli satoja.

Lukijoiden kysymyksissä korostui ongelmien polarisoituminen. Ne, joilla on valmiiksi hyvä turvaverkko ja mahdollisuus auttaa muita, tekevät sitä nytkin. Moni taas eli poikkeustilassa jo ennen koronaa. Aviokriisi, lapsettomuus tai masennus ei häviä koronan myötä mihinkään. Siksi Kallio painotti herkkyyttä myös toisen kärsimyksen kohtaamisessa. Kaikille poikkeustila ei tarkoita mukavaa pysähtymistä.

”Toinen voi herkästi kokea vähättelynä, jos korostaa, että nyt pitää olla onnellinen pienistä asioista. Meillä on hyvin erilaiset haavoittuvuudet ja valmiudet pärjätä. Yhteinen poikkeustila tuli keskelle kunkin olemassa olevaa elämää, ja siksi sen merkityskin on erilainen.”

Lukijoita puhutti myös se, miten pitää jaksamisestaan huolta, kun moni iloa tuottava asia, kuten ryhmäliikunta tai kulttuuri, on viety pois jopa kuukausiksi.

Miten nollaan pääni, kun olen muutenkin kovilla enkä saa tuttuja selviytymiskeinojani käyttöön?

Hetkellinen lamaantuminen on normaali ensireaktio, Kallio sanoo. Tärkeintä olisi pyrkiä tekemään edes jotain pientä mielihyvää herättävää tässäkin tilanteessa – ja samalla välttää kaikkea jaksamista heikentävää, kuten alkoholia, etenkin jos olo on muutenkin kiihtynyt ja uni heikompaa.

”Kun normaali järjestys ympärillä murenee, on ensiarvoisen tärkeää pyrkiä pitämään ainakin joitakin palasia arjesta ennallaan. Voisiko käydä metsässä kävelyllä tai tehdä jotain muuta, mikä muistuttaa normaalista? Väljäkin päivärakenne ja ennakoitavat päivärutiinit suojelevat mieltä ja myös kotona mahdollisesti olevia lapsia.”

Lukijoiden kysymyksistä kaikui huoli omasta ja läheisten terveydestä, mutta myös tulevaisuudesta yleisesti.

Mitä jos työni menee alta? Muuttuuko elämä enää koskaan normaaliksi?

Etenkin luonteeltaan tunnolliset saattavat tuntea ylimitoitettua pelkoa ja vastuuta riskiryhmistä.

Mitä jos olenkin oireeton kantaja ja tartutan muita kaupassa käydessäni? Olenko nyt varmasti noudattanut kaikkia ohjeita?

Joillakin nousee voimakas tarve puuttua ja kontrolloida kaikkea, jotta turvattomuuden tunne helpottaisi.

”Kukaan meistä ei ole syyllinen, mutta toisaalta tilanteeseen on suhtauduttava riittävän vakavasti. On hyvä muistaa, että voimme ensisijaisesti vaikuttaa omaan mieleemme ja lähipiiriimme”, Kallio tiivisti.

Poikkeustilanteessa moni ahmii nyt uutisia yötä päivää. Kallio korosti rajaamaan huomiota tietoisesti niihin asioihin, joihin voi itse vaikuttaa. On hyvä olla valveutunut, mutta samalla on hyvä suojella mieltä liiallisilta ärsykkeiltä. Päivään kannattaa raivata myös uutisista vapaita hetkiä.

”Kysy itseltäsi aamuisin ja iltaisin: mitä minä juuri nyt tarvitsen? Olisiko nyt parempi, että lähtisin kävelylle jatkuvan uutisvirran seuraamisen sijaan? Niinkin yksinkertainen kysymys voi auttaa johtamaan omaa toimintaa ja palauttamaan turvallisuuden tunnetta.”

Hän kannusti lukijoita pitämään myös huolille pyhitettyjä ”huolihetkiä”. Esimerkiksi 10 minuuttia kestävän huolihetken aikana murheita voi kuulostella keskittyneestä ja päästää välillä oman mielen lepäämään, Kallio neuvoi.

Toivottomuutta kokeville Kalliolla on lohdullinen viesti: pandemia on periodi, joka menee ohi. Hädällä on tapana kaventaa näkökenttää, joten perspektiivin laajentaminen on tehokasta vastalääkettä.

Kallion mukaan joukossamme on monia pärjääjiä, jotka yrittävät nyt pärjätä vielä paremmin kuin aikaisemmin. Hoidettavana saattaa olla lasten koulu, päivähoito, ruoka, omat työt ja ehkä vielä iäkkäät sukulaisetkin.

”Ei kenenkään kapasiteetti ja keskittymiskyky ole nyt normaalilla tolalla. Ei tarvitse olla huippuope eikä superihminen. Me olemme poikkeustilanteessa, ja on ihan sallittua, jos tekee asiat edes kutakuinkin ok.”