Maantieteen professori Anssi Paasi Oulun yliopistosta:

”Suomen ’heimoja’ kuvaavat stereotypiat yleistyivät 1800-luvun kuluessa ja ennen kaikkea kansallisen heräämisen aikana. Tuolloin sivistyneistö alkoi rakentaa käsitystä paitsi suomalaisista kansana myös eri maakuntien asukkaiden välisistä eroista.

Erityisen tärkeä on ollut jako hämäläisen ja karjalaisen kollektiiviluonteen välillä. Jaottelu on peräisin Zachris Topeliuksen Maamme-kirjasta. Topeliuksen mukaan hämäläisen erottaa siitä, että hän on “hiljaisempi ja vakavamielisempi kuin karjalainen, pitkälle ajatteleva ja itsepintainen, hidas vihastumaan ja hidas suomaan anteeksi”.

Käsitys Suomen alueellisista eroista ja maakuntaidentiteeteistä löysi jo varhain hedelmällisen kasvualustan ylioppilaskunnista. Stereotypiat päätyivät jopa vuosikymmenien ajaksi maantiedon oppikirjoihin.

1910-luvulle tultaessa tarinat eri heimojen luonne-eroista saivat aiempaa enemmän humoristista sävyä. Käsitys hitaista hämäläisistä elääkin yhä nykyään kansanhuumorissa, vaikka muuttoliike on jo kauan sekoittanut ihmisten alueellisia taustoja. Tällä vuosituhannella heimostereotypioita on hyödynnetty myös muun muassa matkailua koskevassa viestinnässä.”