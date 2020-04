Kouluttajapsykoterapeutti Maaret Kallio on pitänyt perjantaisin HS:n Facebook-kanavalla Suomi auttaa -kyselytunteja. Ne ovat saaneet katsojilta valtavan suosion. Terapeutille on esitetty etukäteen satoja kysymyksiä. Niistä on säteillyt paljon huolta ja ahdistusta.

Kallio pyrkii pureutumaan lähetyksessä joka viikko hieman erilaiseen teemaan: siihen, mikä kulloinkin tuntuu erityisesti lukijoita ja katsojia askarruttavan. Esiin nousevia teemoja käsitellään livekeskustelussa puhumalla, pohtimalla ja erilaisten harjoitusten avulla. Kysymyksiä Kalliolle voi lähettää alla olevan lomakkeen kautta.

Perjantaiset livekeskustelut jatkuvat toistaiseksi 15. toukokuuta saakka. Keskustelu alkaa joka perjantai HS:n Facebook-kanavalla kello 19.

Videot ovat ilmaiseksi katsottavissa myös myöhemmin, ja ne löytyvät tallenteina myös Youtubesta. Ensimmäisen lähetyksen pääsee katsomaan tästä ja toisen tästä.

HS:n Facebook-kanavalla toteutetut livelähetykset ovat osa HS:n Suomi auttaa -kampanjaa, jonka tarkoituksena on tuoda suomalaisia yhteen ja auttamaan toisiaan poikkeuksellisina aikoina.

Mitä sinä haluaisit kysyä Maaret Kalliolta nyt?

Oikaisu 3.4 kello 12.25: Kallion ammatti vaihdettu kouluttajapsykoterapeutiksi.