Asiakaspalvelussa työskentelevien suojautumiskeinot ovat rajalliset. HS:n kyselyssä moni vastaaja kertoi ihmettelevänsä muun muassa sitä, miten paljon kaupoissa on alettu taas käydä jopa koko perheen voimin. Kuva: Mika Ranta / HS

Suomessa on voimassa tiukkoja toimia ja suosituksia, joilla koronavirusepidemiaa yritetään nujertaa. Valtioneuvoston ohjeet koskettavat kaikkia, ja yksilöiltä odotetaan poikkeustilanteessa vastuunkantoa: sosiaaliset kontaktit on syytä rajoittaa minimiin, ja turhaa kanssakäymistä on vältettävä.

Ruokakaupoissa ja muissa asiakaspalvelutehtävissä työskentelevät ovat tahtomattaan aitiopaikalla näkemässä sen, miten hyvin suomalaiset rajoituksia ja kehotuksia noudattavat.

HS pyysi asiakaspalvelutyössä olevia lukijoita kertomaan, miltä ihmisten päivittäinen kohtaaminen tuntuu ja miten ihmiset asioidessaan toimivat.

Vastauksista kävi ilmi paitsi asiakkaiden huoli ja vastuunkanto myös syvä välinpitämättömyys. Moni kuvasi joutuvansa töissä ahdistaviin tilanteisiin asiakkaan käytöksen takia.

Vastaajat kertovat pelkäävänsä itsensä ja läheistensä takia.

Kyselyyn tuli yli 250 vastausta muun muassa lentoemänniltä, linja-autonkuljettajilta, päivittäistavarakauppojen kassoilla työskenteleviltä, hyllyttäjiltä ja apteekkien työntekijöiltä. Henkilöt eivät esiinny jutussa nimillään asian arkaluonteisuuden takia. Jutussa mainittujen vastaajien henkilöllisyys on toimituksen tiedossa.

Moni vastaajista kuvaa turhautumisen ja pelon tunteita välinpitämättömien asiakkaiden takia.

Palvelualalla työskentelevät kertovat monen asiakkaan unohtaneen ohjeistukset esimerkiksi turvaväleistä. Kuva: Mika Ranta / HS

”Osa ei välitä mistään mitään: nuolaisee sormia saadakseen hedelmäpussin auki, menee kassajonossa ihan edellisen perään, valittaa, kuinka suojapleksit haittaavat asiointia kassalla tai kuinka rahoja ei saa enää antaa käteen, vaan ne pitää laittaa kassapöydällä olevaan kuppiin”, kertoo päivittäistavarakaupassa työskentelevä 51-vuotias nainen.

Vastaajat kertovat pelkäävänsä itsensä ja läheistensä takia. Toisin kuin esimerkiksi asiakkaat, työntekijät eivät voi karata työpaikaltaan pelon takia, vaikka tartunnan uhka vaikuttaisi kuinka suurelta.

”Kun rykivä tai muuten sairaanoloinen ihminen tulee kyytiin, pelottaa aina, vaikka perusterve nuori mies olenkin”, 25-vuotias linja-autonkuljettaja kertoo.

”Alussa asiakkaita kävi vähemmän, ja he olivat varovaisia. Nyt asiakasmäärät ovat kasvaneet.”

Vastausten perusteella vaikuttaa siltä, että ensijärkytyksen jälkeen moni ihminen on lisännyt ostostentekoaan.

”Olen huolestunut. Ihmiset ovat selkeästi poikkeustilan alun jälkeen toipuneet järkytyksestään ja pelostaan, sillä asiakasmäärät ovat taas kovassa kasvussa”, huonekaluja ja kodintarvikkeita myyvässä kaupassa työskentelevä nainen kuvaa.

”Alussa asiakkaita kävi vähemmän, ja he olivat varovaisia. Nyt asiakasmäärät ovat kasvaneet”, 40-vuotias käyttötavaramyyjänä työskentelevä mies kertoo.

Moni myös vaikuttanee viime aikoina muuttaneen käytöstään. Poikkeustila näyttää unohtuneen monelta, ja kaupassa asioidaan tavalliseen tapaan. Esimerkiksi turvavälejä ei välttämättä noudateta, vaan osa asiakkaista lähestyy asiakaspalvelijaa tavalliseen tapaan.

”Asiakkaat alkavat olla varomattomampia. Osa käyttäytyy kuin mitään erikoista ei olisi tapahtunutkaan”, käyttötavaramyyjä kertoo.

”Nyt kun viikkoja on jo useampi takana, huomaa osalla olevan jo hieman ’jutustelun tarvetta’. Keskusteluja ostosten lomassa haluttaisiin käydä enemmänkin”, huoltoasemalla työskentelevä 34-vuotias nainen kertoo.

Tulkinta siitä, että nyt rajoituksia voi alkaa höllätä, on kuitenkin väärä. Koronavirusepidemiaa ei ole vielä nujerrettu, päinvastoin.

”Tilanne ei ole vielä muuttunut, ja ohjeet lähikontaktien välttämisestä ovat edelleen samat kuin silloin, kun rajoitukset asetettiin. Virus jatkaa leviämästään Suomessa, jos ohjeita ei noudateta”, asiantuntijalääkäri Emmi Sarvikivi Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) sanoo.

Vastaajat olivat huolissaan rajoitusten noudattamisesta. Kuva: Mika Ranta / HS

Muun muassa turvavälien noudattaminen eli riittävän etäisyyden pitäminen asioinnin aikana sekä muihin asiakkaisiin että työntekijöihin on tärkeää.

”Sillä on merkitystä, että pidetään fyysistä etäisyyttä. Turvaväli ehkäisee pisaratartuntaa, ja virus tarttuu enimmäkseen juuri hengitystie-eritteiden kautta”, Sarvikivi sanoo.

”Jotkut kehuvat lähteneensä kaupoille, kun ovat kyllästyneet karanteeniin. Yli 70-vuotiaita on paljon liikenteessä.”

Hämmästystä ja turhautuneisuutta herättää asiakaspalvelijoissa myös se, kuinka kaupassa käymisestä vaikuttaa tulleen osalle ihmisistä perheen yhteinen ajanviete, kun muut aktiviteetit ovat suljettuina. Muuan muassa huonekalukaupassa, rautakaupassa ja kukkakaupassa työskentelevät lukijat ihmettelevät sitä, miten paljon liikkeellä on kokonaisia perheitä ja ikäihmisiä ajanviettopuuhissa.

”Jotkut kehuvat lähteneensä kaupoille, kun ovat kyllästyneet karanteeniin. Yli 70-vuotiaita on paljon liikenteessä. Osa tulee koko perheen voimin, ja välillä on kolmekin sukupolvea mukana, pitäähän mummun ja anopinkin päästä kaupoille”, 53-vuotias puutarhaliikkeen myyjä kuvaa.

Sarvikivi muistuttaa, ettei tällainen käytös ole kansallisten ohjeistusten mukaan suositeltavaa.

”Valtioneuvoston ohjeiden mukaan kaikkea tarpeetonta sosiaalista kanssakäymistä ja turhaa, tarpeetonta liikkumista tulee välttää”, Sarvikivi sanoo.

Turhautuneisuutta asiakaspalvelijoissa herätti myös se, kuinka kaupassa käymisestä vaikuttaa tulleen osalle ihmisistä perheen yhteistä ajanvietettä. Kuva: Mika Ranta / HS

Pelkoa asiakaspalvelutyössä olevien keskuudessa herättää myös käteisen käyttö.

”Tartuntariski tulee mieleen erityisesti silloin, kun asiakas näkyvistä kehotuksista huolimatta haluaa maksaa käteisellä. Harmittavan moni tahtoo yhä maksaa käteisellä. Se ihmetyttää, sillä harvalla ei nykyaikana ole lähimaksua tai pankkikorttia”, kertoo 22-vuotias liha- ja kalakaupassa kassahenkilönä työskentelevä nainen.

Monelta kassalta löytyy vahva suositus käyttää korttia, mutta useat kyselyyn vastanneet kertoivat, ettei käteisen käyttö ole muuttunut lainkaan. Osa kyselyyn vastanneista kuvasi jopa päinvastaista käytöstä.

”Käteismaksaminen on yleistynyt, vaikka korttimaksu olisi suositellumpaa. Valitettavasti on edelleen myös niitä, jotka edelleen yskivät tai aivastelevat käteensä”, 34-vuotias huoltoasematyöntekijä kertoo.

Käteisellä maksamisessa piilee kuitenkin riskinsä, eikä sen välttämistä suositella turhaan.

”Jos asiakas pyyhkii nenäänsä ja sen jälkeen ottaa käteisen käteensä ja antaa sitten myyjälle, se voi altistaa myyjän. Kaikenlaista ympäristön koskettelua pitäisi välttää, ja sama pätee rahaankin”, THL:n Sarvikivi sanoo.

”Kumihanskoista on tullut uusi vastuullisuuden tunnus, vaikka muuten oltaisiin asioilla, jotka varmasti voisivat odottaa pandemian jälkeiseen aikaan.”

Useat vastaajat ovat panneet merkille, että suojavälineiden käyttö on lisääntynyt joko huomattavasti tai ainakin jonkin verran. Toisaalta osan mielestä vaikuttaa siltä, että suojavälineitä käyttämällä asiakkaat perustelevat itselleen vähemmän tarpeelliset käynnit.

”Kumihanskoista on tullut uusi vastuullisuuden tunnus, vaikka muuten oltaisiin asioilla, jotka varmasti voisivat odottaa pandemian jälkeiseen aikaan”, huonekalu- ja kodintarvikekaupassa työskentelevä nainen kertoo.

Suojavälineet voivatkin luoda valheellisen turvallisuudentunteen. Esimerkiksi kasvosuojuksen toimintaperiaatetta ei välttämättä ymmärretä, Sarvikivi sanoo.

”Täytyy muistaa, että kasvomaski ei suojaa käyttäjäänsä tartunnalta. Sen merkitys on se, että sitä käyttävän ihmisen hengitystie-eritteet eivät välttämättä leviä yhtä tehokkaasti, eli sen käyttäjä ei välttämättä tartuta muita yhtä helposti. Kasvomaskia käyttämällä voi siis suojata muita ihmisiä, mutta se ei ole hengityssuojain.”

Erityisen tärkeää on myös käyttää maskia oikein. Jos maskia esimerkiksi vetää välillä ylös tai alas kasvoillaan, ei siitä ole hyötyä. Maskin jatkuva koskettelu voi jopa pahentaa asiaa, kun maskiin tarttuneet eritteet leviävät käsien välityksellä ympäristöön, Sarvikivi kertoo.

Sama pätee myös hansikkaisiin: kun niillä koskettaa kerran likaista pintaa, ne likaantuvat. Jos likaisilla hansikkailla koskettelee kasvojaan, virus leviää niiden välityksellä samalla tavalla kuin ilman hansikkaita.

Muun muassa asiakkaiden halu käyttää kassoilla kortin sijasta edelleen käteistä huolettaa osaa asiakaspalvelijoista. Kuva: Mika Ranta / HS

”Kasvomaskin tai hansikkaiden käyttö vaatii huolellisuutta, jotta niistä olisi hyötyä tartuntojen torjunnassa”, Sarvikivi muistuttaa.

Valtaosa työntekijöistä kertoi pesevänsä käsiään tai käyttävänsä käsidesiä. Monelle turvaa toivat työnantajan asentamat pleksit.

Asiakaspalvelutyötä tekevät kertovat vastauksissaan erilaisista keinoista, joilla he yrittävät vähentää tartunnan saamisen riskiä ja toisaalta myös hillitä omia pelkojaan.

Valtaosa vastanneista kertoi pesevänsä käsiään tai käyttävänsä käsidesiä mahdollisimman ahkeraan. Monelle turvaa toivat työnantajan asentamat pleksisuojat.

”Käsien pesu on ensisijainen tapa suojautua virukselta. Käsien pesuun on kassatyössä varmasti rajallinen mahdollisuus, mutta olisi tärkeää olla koskettelematta silmiä, nenää tai suuta, ellei ole juuri pessyt käsiään. Käsidesit kassoilla ovat hyvä keino. Myös suojapleksit suojaavat työntekijöitä suoralta pisaratartunnalta”, sanoo THL:n terveysturvallisuusosaston projektipäällikkö Anna Katz.

Osa vastaajista kuitenkin kokee, ettei työpaikalla ole varauduttu koronavirukseen riittävän hyvin. Myös työnantajan kiellot käyttää työssä kasvomaskia ahdistavat vastaajia. Huoli ei välttämättä ole aiheellinen, sillä suu-nenäsuojukset on tarkoitettu ensisijaisesti terveydenhuollon käyttöön.

Muussa käytössä, esimerkiksi julkisilla paikoilla, maskeja suositellaan nimenomaan niille, jotka voivat tartuttaa muita, muistuttaa myös Katz.

Jotkut vastaajista kertoivat sysänneensä pelon väkisin syrjään.

Vaikka tekisinkin kaikkensa suojatakseen itseään, pelko on silti monella läsnä. Jotkut vastaajista kertoivat sysänneensä pelon väkisin syrjään.

”Varsinkin alussa pelontunteet nousivat vahvasti pintaan. Täytyi vain tehdä linjaus, jotta pää kestää ja jättää suurimmat koronauutisoinnit ja artikkelit lukematta, sillä tieto tunnetusti lisää tuskaa”, 34-vuotias huoltoasemantyöntekijä kertoo.

Jonottamisen turvavälit on monissa kaupoissa merkattu lattiaan kassojen eteen. Kuva: Mika Ranta / HS

Muutamat vastanneet kertoivat jättäytyneensä palkattomalle vapaalle, koska pelko tartunnan saamisesta oli liian suuri.

Moni kuitenkin kuvaa, ettei palkattomalle vapaalle jääminen ole vaihtoehto taloudellisen tilanteen takia. Töissä on käytävä, vaikka pelkäisikin oman terveytensä puolesta tai kotona asuisikin riskiryhmään kuuluva.

”Suurin pelko on se, että jos sairastuu, minkälaisen tautimuodon siitä sairastaa. Vapaapäivät vietän kotona. On ihanaa, kun ei tarvitse miettiä silloin tartunnan mahdollisuutta”, 40-vuotias käyttötavaramyyjä kertoo.

Ennen kaikkea vastauksista paistoi läpi toive siitä, että ihmiset tottelisivat viranomaisten antamia ohjeita ja ottaisivat asioidessaan huomioon paitsi muiden asiakkaiden myös asiakaspalvelutyötä tekevien turvallisuuden. HS kirjoitti mahdollisimman turvallisesta kaupassa käymisestä maaliskuussa.

Varmaa on, että ohjeistuksiin välinpitämättömästi suhtautuminen voi pahentaa koronavirusepidemiaa. Kaupassa notkumista ei voi oikeuttaa itselleen suojavarustautumisella.

”Kaikkia ylimääräisiä niin sanotusti turhia kauppareissuja olisi hyvä välttää. Mitä vähemmän on kontakteja, sen paremmin viruksen leviäminen saadaan estettyä. Virus voi tarttua keneen tahansa iästä ja kunnosta riippumatta”, THL:n Katz muistuttaa.

”Me teemme kaikkemme. Olisi kiva, jos asiakkaatkin viitsisivät”, päivittäistavarakaupassa työskentelevä 51-vuotias nainen toteaa.