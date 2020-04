Suomalaisilla on meneillään valtavan suuri kollektiivinen huoli läheisistään. HS kysyi lukijoiltaan, millaisia keinoja lukijat ovat löytäneet pitääkseen yhteyttä eristyksestä huolimatta. Rakkaus ja huolenpito tuntuvat löytävän keinot karanteeniaikanakin.

Koronaviruksen aiheuttama tauti voi olla ikääntyneille ja perussairaille usein kohtalokas, ja hauraimpien suojelemiseksi vanhainkodeissa ja palvelutaloissa vieraileminen on kielletty. Varotoimenpiteistä huolimatta koronavirus on päässyt leviämään vanhainkoteihin myös Suomessa.

Moni ikävöi rakkaitaan ja pelkää heidän puolestaan. Kyseessä on suurin kollektiivinen huoli lähimmäisestä pitkään aikaan, monille kenties koskaan.

HS pyysi viime viikolla lukijoita jakamaan huoliaan ja kertomaan keinojaan pitää yhteyttä vanhainkodeissa asuviin läheisiinsä poikkeustilan vallitessa. Kyselyyn vastasi yli 500 lukijaa. Suurimpana huolena erottui pelko siitä, ettei lähimmäistään pääse enää näkemään elossa.

HS haastatteli kolmea vanhuksen lähimmäistä osana Suomi auttaa -kampanjaa ja pyysi heitä jakamaan huoliaan ja kertomaan keinoja, joilla he pitävät yhteyttä rakkaimpiinsa.

Marja-Liisa Kettunen toivoo, että keväällä hänen äitinsä Annikki Koskela pääsisi myös ulos. Kuva: Antti J. Leinonen

Marja-Liisa Kettunen, 65, Oulu ja äitinsä Annikki Koskinen, 89

”Isoin pelkoni on, että koronavirus kantautuisi äitini vanhainkotiin tahattomasti hoitajan mukana ja tarttuisi äitiini. Jos äiti saisi tartunnan, hän ei varmaankaan siitä selviäisi.

Tuntuu aivan lohduttomalta ajatella, etten ehkä enää koskaan voi halata tai koskea häneen. En muista viimeistä halaustamme. En kestä ajatusta, että hän joutuisi sairaalaan ja siellä hengityskoneeseen, enkä pääsisi käymään hänen luonaan, jos hän menehtyisi.

Ennen koronavirusepidemiaa vierailin äitini luona useita kertoja viikossa. Nyt palvelutalossa ei saa enää käydä.

Käyn vilkuttamassa ja lähettämässä lentosuukkoja äidille pihalta käsin noin joka toinen päivä. Äiti asuu ensimmäisessä kerroksessa, joten näemme toisemme ikkunalasin läpi. Puhumme samalla puhelimessa.

Äidillä on useita perussairauksia, ja hänen luonaan käy hoitaja kolmesti päivässä.

Varsinkin alussa minua ahdisti se, että useat eri hoitajat kävivät äitini luona ilman kasvomaskeja, ja minä en saanut mennä, vaikka minulla olisikin ollut maski. Nyt pelko on hieman helpottanut, kun sosiaali- ja terveysministeriö antoi hoitajille kehotuksen käyttää kasvomaskeja.

Osa neuvoo, että kannattaa olla ajattelematta koronavirusta ja poikkeustilaa. Mutta kun on omista rakkaimmista kyse, huoli on niin suuri, ettei miettimistä voi välttää.

Elämän rajallisuuden ymmärtää äidin ikäisen ihmisen kohdalla, mutta en olisi ikinä kuvitellut hänen elämänsä loppuvaiheiden menevän näin. Etten olisi itse fyysisesti läsnä, vaan ambulanssi vain veisi hänet pois ja hän joutuisi ypöyksin sairaalaan. Se on ollut painavin asia mielessäni.

”Olen opettanut äidin tekemään sydämen käsien avulla. Hän on ihana, kun yrittää näyttää sydäntä käppyräsormillaan ikkunan läpi.”

Tiedän, että olen oikeastaan äidin päivien ainoa ilo. Palvelutalosta on keskeytetty kaikki viriketoiminta. Olen äidin ainoa lapsi, ja yritän kertoa hänelle joka kerta, että rakastan häntä. Olen opettanut äidin tekemään sydämen käsien avulla. Hän on ihana, kun yrittää näyttää sydäntä käppyräsormillaan ikkunan läpi.

Välillä tuntuu, että äiti on vankilassa: hän ei saa poistua, eikä kukaan saa tulla käymään. Ikkunalasi tuntuu kaltereilta.

Pikku hiljaa ikkunan takana käyminen on kuitenkin arkipäiväistynyt, eikä se ole enää niin dramaattista. En mene enää ikkunan taakse ajatellen, että onko tämä viimeinen kerta. Pystyn käymään ihan lyhyestikin vilkuttamassa äidille.

Äidin talossa on paljon vanhuksia, joiden läheiset eivät voi käydä ikkunan takana katsomassa. Moni on varmasti todella yksinäinen, ja se surettaa.

Olen pohtinut, kuinka ihanaa olisi, jos ilmojen lämmettyä vapaaehtoisia kävisi laulamassa palvelukodin sisäpihalla. Vanhukset voisivat tulla parvekkeilleen kuuntelemaan. Silloin he saisivat jotain aikataulutettua ohjelmaa – jotain, mitä odottaa.

Toivon, että tilanne paranee kesää kohti, ja vanhukset pääsevät edes omalle parvekkeelleen. Ilmojen lämmetessä oma äitinikin voisi tulla terassille, ja minä voisin sitten jutella hänelle siitä kauempaa, ilman ikkunalasia.”

Kemiläinen Pentti Tenhunen voi pitää yhteyttä vaimoonsa vain puhelimen välityksellä, eikä sekään tahdo kovin hyvin luonnistua. Kuva: Antti J. Leinonen

Pentti Tenhunen, 85, Kemi ja Eija Tenhunen, 84

”Olemme olleet vaimoni kanssa naimisissa yli 60 vuotta.

Menimme naimisiin, kun minä olin 19 ja Eija 18.

Joitain vuosia sitten vaimoni kunto heikkeni pahasti. Hän joutui sairaalaan ja menetti liikuntakykynsä. Kävin katsomassa häntä siellä joka päivä ja toivoin, että hän pääsisi palaaman kotiin. Hän ei kuitenkaan toipunut, ja nyt hän on asunut palvelutalossa kaksi ja puoli vuotta.

Tavallisesti kävin vaimoni luona joka päivä kahteen otteeseen. Syötin hänet, pesin hänen hampaansa ja harjasin tukan. Juttelimme päivittäisistä asioista, ja kysyin neuvoja kodinhoitoon.

Nyt asun yksin yhteisessä kodissamme.

Tällä hetkellä en ole päässyt kolmeen viikkoon häntä katsomaan. Ikävä on kova, mutta ymmärrän eristämisen tarpeen.

Pidämme yhteyttä puhelimitse. Se ei ole aivan helppoa, sillä vaimoni on liikuntakyvytön, eikä hän pysty pitämään puhelinta kädessä. Puhelu pitää hoitaa kaiuttimen kautta, jolloin muutkin kuulevat sen.

Me puhumme hyvin arkisista asioista. Siitä, mitä lapsille ja lapsenlapsille kuuluu ja miten päivä on sujunut: olenko käynyt lenkillä, onko lattiat siivottu, onko kukat hoidettu. Saan kukanhoito-ohjeet vieläkin vaimolta, nyt puhelimen välityksellä. Kun vaimo vielä asui kotona, meillä oli yli viisikymmentä. Nyt jäljellä on nelisenkymmentä kasvia.

”Puhelimessa puhuminen ei ole helppoa, sillä vaimoni on liikuntakyvytön, eikä pysty pitämään puhelinta kädessään.”

Olen ollut nyt kolme vuotta yksin kotona, enkä vieläkään ole oikein asennoitunut siihen, ettei vaimo tulisi takaisin kotiin. Tiedän kyllä, ettei hän enää tule, mutta toivo silti kukkuu alitajunnassa.

Kaikista pahinta on omien päivittäisten askareiden keskellä muistaa, miten vaimo makaa siellä sängyssä liikuntakyvyttömänä. Kun tietää, että oma käynti vaimon luona on ollut hänen päivänsä parhaita hetkiä.

Uskon, että pääsen vielä vaimon luokse harjaamaan hänen tukkaansa. Jos korona tulee häneen taikka minuun, se on tietysti toinen juttu. Minä kuulun ikäni ja sairauksieni puolesta riskiryhmään, ja vaimoni on heikossa kunnossa. Toivottavasti korona ei kuitenkaan iske.

Jos tulee sellainen tilanne, että vaimoni sairastuu, kyllä minä mielelläni haluaisin olla hänen luonaan.

Ajattelen usein karjalaista sanontaa: ilo pintaan, vaikka sydän märkänis.

Korona menee ohi joko enemmin tai myöhemmin, ja sen jälkeen palataan normaaliin päiväjärjestykseen. Toivottavasti pian, vaikka nythän se tuntuu, että tilanne saattaa jatkua kesän yli.

Ei ole muuta neuvoa kuin yrittää pitää kiinni rutiineista ja keskustella tämän päivän asioista. Tulevaisuudesta ei kannata kummallekaan puhua, koska sitä ei todennäköisesti meillä kovin paljoa ole jäljellä.

Päivä vain ja hetki kerrallansa.”

Isoisä heittää Daniela Salolle tyhjät pullot vietäväksi kauppaan. Kuva: Toivo Heinimäki / HS

Daniela Salo, 44, Kauniainen ja isoisä Gunnar Stolt, 103

”Isoisäni on 103-vuotias, mutta oikein hyvin perillä asioista. Hän asuu omassa asunnossaan palvelukodissa. Aikaisemmin näimme vähintään viikoittain eri perheenjäsenten luona päivälliskutsuilla, jonne hän saapui taksilla. Nyt yhteyttä pidetään puhelimella ja isoisän parvekkeen alla huhuilemalla.

Kutsumme isoisää perheen kesken fafaksi. Minulla ja fafalla on joka aamu soittoaika kello 9. Käymme läpi tuoreen tilanteen ja saatamme harmitella koronaa, mutta puhelut loppuvat aina johonkin mukavaan asiaan. Jos kuulen perheen Whatsapp-ryhmästä uusia juoruja, saatan soittaa uudemman kerran ja päivittää uutiset fafalle.

Käyn tekemässä fafan ruokaostokset kerran viikossa. Edeltävänä päivänä hän lähettää aina listan, mitä tarvitsee kaupasta. Fafa ei halua vaivata palvelutalonsa henkilökuntaa sillä, että joku toisi hänelle ruokakassin. Nyt jätän ruokakassin parkkipaikalle, ja fafa käy hakemassa sen rollaattorilla. Meillä on ikään kuin vaihtokauppa: kun vien ruuat, saan aina häneltä pinon lehtiä mukaan.

”Olemme suunnitelleet, että heittäisimme köyden isoisän parvekkeelle, jotka pitkin voisimme hilata ruuat kuin hissillä.”

Silloin kun tilanne näyttää oikein synkältä, laitan viikoittaiseen ostoskassiin yllätykseksi jonkun uuden pullan tai uutta kahvia. Tiedän kyllä tasan tarkkaan, mitä hän haluaa. Kunhan fafa on purkanut ruuat jääkaappiinsa, soitan perään ja tarkistan, löytyikö yllätys.

Olemme suunnitelleet lasten kanssa, että menisimme yhdessä parkkipaikalle ja heittäisimme ison köyden isoisän parvekkeelle. Sitten voisimme hilata ruuat korissa isälle kuin hissillä. Ehkä kokeilemme systeemiä seuraavalla ruuanvientireissulla. Uskon, että huumori tekee hyvää tällaisessa tilanteessa.

Fafalla on hyvä ymmärrys koko perheen tilanteesta ja hän tietää, että kaikilla on kaikki hyvin. Ehkä sekin rauhoittaa häntä, että yhteydet perheeseen pysyvät yllä. Kaikki perheenjäsenet ovat käyneet pyörimässä parvekkeen alla.

Eniten fafasta on huolissaan isäni, hänen poikansa. Minä olen aika realisti. Jos se on tullakseen, se on tullakseen.

Fafa itse ei murehdi tilannetta ihan hirveästi, koska hän on ehtinyt kokemaan niin kauhean paljon kaikkea. Hänellä on elämänhalu tallella, ja hän ajattelee, että kyllä me poikkeustilan päätyttyäkin ehdimme kahvia juoda.

Tietysti on aina mielessä, että tämä voi loppua milloin vain. Mutta ehkä sen takia meidän joka-aamuiset puhelinkeskustelumme ovat niin arvokkaita. Olen iloinen siitä, että myös omat lapseni ovat saaneet nauttia fafan seurasta näin pitkään.

Niin kauan kuin hyvää riittää, siitä voi olla kiitollinen.”

Myös näillä keinoin lukijat pitävät yhteyttä läheisiinsä

”Soitamme joka päivä. Kaverini lähetti iäkkäälle äidilleen postissa kotiinkuljetuksena iPadin, jossa on verkkokortti. Hän oli asentanut valmiiksi whatsupin, pasianssin ja muita äidille tärkeitä ohjelmia. Laittoivat whatsappiin jo kaikki mahdolliset yhteystiedotkin. Kokeilivat, ja sillä on kyllä hyvin helppoa soittaa videopuhelu. Virtanappi merkittiin kynsilakalla ja pin-koodi kanteen. Verkkokortti kannattaa olla niin onnistuu whatsap. Lisäksi kannattaa säätää fontit isoksi ja turhat ohjelmat kakkossivulle. Lisäksi ajattelin teettää ja toimituttaa hänelle postitse valokuvia aiemmista kivoista tapahtumista.”

Nainen, 51

”Viemme ruokakasseja. Hoitajat avustavat soittamisessa (äidillä niin huono kuulo, ettei kuule puhelimen soimista). Jos hoitajat ehtivät, he auttavat äitiä tulemaan parvekkeelle vilkuttamaan. Lapsenlapset lähettävät postikortteja.”

Nainen, 56

”Soittelemme enemmän kuin ennen ja olemme muutaman kerran juoneet iltapäiväkahvit koko perheen kesken videopuheluna. Suosittelen videopuheluita muillekin! Se oli meille uusi juttu, ja on toiminut tosi hyvin.”

Nainen, 37

”Kun koronakaranteeri alkoi, perustin meille yli 70-vuotiaille Whatsapp-ryhmän Korona ja me. Joka aamu kerron, mikä on päivän haaste: juodaan päiväkahvit kello 14, mitä tänään lounaaksi, ulkoilu, mitä luet, virtuaalikäynti Ateneumissa. Kissajumppa herätti kaikissa ihastusta ja innosti jumppaamaan.”

Nainen, yli 70

”Soitamme viikoittain videopuheluita, jolloin isovanhemmat näkevät lapsenlapsenlastaan videon kautta.”

Nainen, 26

”Soittelen hänelle useammin. Etätöiden tauolla soitan hänelle ja teetän pientä jumppaa sekä kehotan halaamaan itseään puolestani.”

Nainen, 57

”Äitini on puhe- ja liikuntakyvytön sekä aivotapahtumien vuoksi dementoitunut. En pysty pitämään mitenkään yhteyttä. Olen toimittanut muutaman kerran hoitopaikkaan pullaa ja muuta äitini herkkua, jota hän ei muuten saisi.”

Nainen, 37

”Lähetän lehtiä postissa ja vien ruokakasseja oven taakse. Ei ole muuta keksitty. Äiti ei käytä tietokonetta lainkaan.”

Nainen, 49

”Soittelemme edelleen, mutta käytämme myös koko perheen ja lähisuvun kesken videopuheluita. Meitä on puhelussa kuusi henkilöä samaan aikaan. Siitä tulee hyvälle mielelle.”

Muu, 41

”Soitan hoitajille ja kysyn vointia. Äiti ei enää oikein puhu.”

Nainen, 65

”Pyrimme soittamaan äidilleni. Hän osaa vielä vastata puhelimeen. Lisäksi tapaamme häntä niin, että palvelukodin pääovi avataan ja äiti istuu oven edessä käytävällä pyörätuolissa ja me huutelemme hänelle eli keskustelemme hänen kanssaan seisoen pihalla parin metrin päässä. Palvelukoti on myös luvannut, että saamme kenties tavata häntä myös videoitse. Tämä on meille kaikille kovin uusi asia, sillä äiti muutti palvelukotiin vähän aikaa sitten. Ja siksikin se, että emme pääse hänen luokseen, aiheuttaa ahdistusta.”

Nainen, 69

”Puhumme paljon puhelimessa. Äiti tulee ikkunaan, kun vien ruokakassin. Pitäisi aloittaa myös jokin helppo peli puhelimella, jota voisimme pelata kumpikin omassa kodissamme toisiamme vastaan.”

Nainen, 40

”Soitan ja hoitajat välittävät terkut. Joskus mummi kuuntelee puhelimessa juttujani. Ikää kun 102 vuotta, ei aina ehkä tunnista muuta kuin sen, että joku läheinen se on.”

Nainen, 65

”Soitan hänelle neljä kertaa päivässä.”

Nainen, 56

”Läheiseni ei pysty puhumaan, mutta henkilökunta on vienyt hänelle puhelimen. Olen myös kirjoittanut hänelle kirjeen ja pyytänyt henkilökuntaa lukemaan sen. Yhden kerran olemme olleet ikkunatreffeillä eli pyörätuoli on tuotu ikkunan eteen ja olemme kommunikoineet tuuletusikkunan läpi.”

Nainen, 64

”Juttelemme puhelimessa ja Whatsappissa. Katselemme yhdessä vanhoja valokuvia ja Ismo Leikolan vitsivideoita sekä puhumme päivän tapahtumista.”

Nainen, 54