On kulunut yli kuukausi siitä, kun Suomeen julistettiin poikkeustila koronavirusepidemian takia. Nyt Suomessa ja muualla Euroopassa on ruvettu keskustelemaan erilaisten rajoitusten asteittaisesta purkamisesta. Uudenmaan eristys purettiin keskiviikkona ja ihmisten mieliin patoutunut paine mökkikauden avaamisesta alkoi purkautua. Liikenne valtateillä lisääntyi nopeasti.

Yli neljä viikkoa poikkeusoloja on pitkä aika kenelle tahansa. Rajoituksiin löysästi suhtautuvista asiakkaista ovat kertoneet esimerkiksi kaupan kassat ja muut palvelutyöntekijät. Heidän mukaansa osa suhtautuu suosituksiin välinpitämättömästi ja ostoksilla käymisestä vaikuttanee tulleen ajanviettokeino.

Tuntuu siltä, ettemme jaksa enää oikein pelätä.

Mutta edelleen pitäisi, muistuttaa kriisipsykologi Eija Palosaari.

”Tämä vaara, joka meillä vallitsee, on todellinen. Pelko auttaa meitä olemaan riittävästi valppaana”, hän sanoo.

Koronaviruksen aiheuttama kriisi on siitä katala, ettei tilannetta ole helppo hahmottaa ajallisesti tai fyysisesti. Näkymätön virus hankaloittaa kriisiin suhtautumista: on helpompi unohtaa olevansa peloissaan, kun uhka ei ole havaittavissa.

”Olen rinnastanut epidemian synnyttämiä reaktioita aiempiin suuronnettomuuksiin, esimerkiksi Thaimaan tsunamiin ja Estonian uppoamiseen. Ne ovat kuitenkin olleet sillä tavalla erilaisia, että ne ovat olleet hyvin konkreettisia katastrofeja ja niillä on ollut selkeästi alku ja loppu”, Palosaari kuvaa.

Palosaari peräänkuuluttaa nyt suomalaisilta viisasta pelkoa.

”Viisasta pelkoa voisi luonnehtia peloksi, joka ei kaappaa ja vie mukanaan. Se ei ole pelkotilalle antautumista, vaan viisasta oman pelon kohtaamista ja sen hyödyntämistä. Sitä, että arkea eläessään muistaa, että olemme poikkeustilassa.”

Ajatus pelon kohtaamisesta voi tuntua hankalalta, sillä vakaassa nyky-yhteiskunnassa ihmiset yrittävät yleensä pyrkiä epämukavasta pelontunteesta tehokkaasti eroon.

Pelko on kuitenkin edelleen ihmiselle tärkeä tunne. Se pitää varovaisena ja estää ihmistä puutumasta vallitsevaan vaaratilanteeseen.

”Pelkoon ei pitäisi suhtautua ikään kuin pelkkänä mielenterveydellisenä haittana. Jos pelkoa ei olisi ollenkaan, käyttäytyisimme täysin holtittomasti.”

Tärkeää olisikin juuri se, että tuntemamme pelko olisi luonteeltaan viisasta. Silloin se ei uuvuta kantajaansa täysin.

Moni meistä yrittää hallita pelkoaan etsimällä mieltä rauhoittavia selityksiä ja ennustuksia. Epidemian synnyttämään epävarmuuteen ja turvattomuuden tunteisiin halutaan kiivaasti vastauksia. Palosaari on huomannut tiedon tarpeen myös työssään.

”Koskaan aiemmin minulta ei ole kysytty näin paljon siitä, millaisissa eri vaiheissa ihmiset käyvät koronakriisiä läpi. Nyt haetaan ennakoitavuutta erilaisista kaavioista ja malleista.”

Vastausta ei kuitenkaan ole antaa, Palosaari sanoo, sillä koronakriisi poikkeaa kaikista muista kriiseistä.

HS kirjoitti huhtikuun alussa kriisin kolmesta vaiheesta. Yleensä alkuvaiheen sokkia seuraa reaktiovaihe, jonka aikana aluksi padotut tunteet nousevat pintaan. Tätä vaihetta seuraa sopeutuminen.

Moni meistä on todennäköisesti jo selättänyt kriisin ensimmäiset psykologiset vaiheet ja meneillään on sopeutuminen vallitseviin oloihin.

Koronaviruskriisin aikana voimme mukautua tilanteeseen kuitenkin vain osittain, sillä kaikkea huolta ei ole vielä järkevää sulkea mielestä. Sopivaa kaaviota tai selitysmallia sille, milloin kriisin aiheuttama huoli helpottaa tai millaisia tunteita joudumme vielä matkan varrella käymään läpi, ei psykologiasta löydy.

Liioin tiede ei vielä osaa antaa varmaa vastausta siitä, milloin koronaviruksesta päästään eroon. Siitäkin syystä meidän olisi hyvä oppia sietämään ja käsittelemään poikkeustilanteeseen liittyvää pelkoa ja epävarmuutta sekä hyväksymään niiden olemassaolo.

Tasapainottelu välinpitämättömyyden, sopivan pelon ja liiallisen ahdistuksen välillä ei ole yhtä helppoa kaikille.

”Tässäkin näkyy se, että jos on saanut elämässä hyvät kortit käteen, pärjää paremmin. Jos on paljon sisäistä turvallisuudentunnetta ja rauhaa sekä kenties myös onnekkaasti läpielettyjä traumoja, vaaratilanteessa on helpompi käyttäytyä asianmukaisesti”, Palosaari sanoo.

Siinä missä osa ihmisistä unohtaa pelon liiankin helposti ja alkaa suhtautua vallitsevaan vaaratilanteeseen välinpitämättömästi, osalla pelko edelleen hallitsee arkea liiaksi. Silloin kyse ei ole viisaasta pelosta. Jos pelko tuntuu ylitsepääsemättömältä, voi olla hyväksi etsiä ammattilaisen apua.

Pelon käsittelyyn on olemassa myös erilaisia pelonhallinnan keinoja. Yksi kokeiltavissa oleva keino on huoli-ikkuna, Palosaari kertoo.

”Huoli-ikkunassa omasta päivästä valitaan tietty hetki, esimerkiksi varttitunti, puoli tuntia tai mitä itse tuntuukin tarvitsevan. Sinä aikana myllätään sitten läpi kaikki omat koronahuolet läpi oikein painavasti. Kun huolia pompsahtaa esiin huoli-ikkunan ulkopuolella, voi ajatella, että siirtää sen huolen käsittelyn huomisen huoli-ikkunaan”, Palosaari neuvoo.

Omaa pelkoaan voi myös suitsia viisaampaan suuntaan hyödyntämällä omia turvatekijöitä. Viisaan pelon yksi ominaisuus on se, että ihminen jaksaa pelon ohella pitää mielessä omat turvatekijänsä.

Turvatekijöihin voivat kuulua muun muassa oman kodin seinät, turvalliset ihmissuhteet ja kunkin henkilökohtaiset arjen rutiinit sekä Suomen tapauksessa vakaa yhteiskunta ja toimiva tiedonanto. Ne suojaavat ihmistä siltä, että pelko saa vallan.

Valtioon tai tiedonvälitykseen voi olla hankala vaikuttaa, mutta osasta turvatekijöistä pystyy pitämään huolta itse: sosiaalisia suhteita kannattaa vaalia poikkeusaikana etäyhteyksien välityksellä.

Turvallisuutta tuova rutiini voi olla sängyn petaaminen tai suihkaus hajuvettä.

Kaikkein helpoin muokattavissa oleva turvatekijä on arki ja sen rutiinit, sillä niistä voi kukin pitää kiinni vain itse.

Rutiinien merkitystä poikkeustilan kestämisessä on korostettu useaan otteeseen, muun muassa niin syömisen kuin liikunnankin suhteen. Säännölliset, terveyttä tukevat tavat tukevat mielenterveyttä ja pitävät yllä vastustuskykyä.

Pelon hallintaan käytettävien rutiinien ei varsinkaan alussa tarvitse olla valtavan suuria tekoja: turvallisuutta tuova rutiini voi olla esimerkiksi sängyn petaaminen tai suihkaus hajuvettä aamulla ennen päivän askareita.

Rutiinit todella rauhoittavat mieltä, sillä ne tuovat rakennetta, järjestystä ja tuttuuden tunnetta arkeen. Yllätyksetön arki vaatii vähemmän energiaa.

Lisäksi fyysinen tekeminen luo ihmiselle hallinnan tunnetta: se saa aivot uskomaan, että ihminen voi vaikuttaa asioihin itse.

”Fyysinen tekeminen antaa mielelle viestiä, että tilanne on hallinnassa”, Palosaari kuvaa.

Rutiinit voivat myös synnyttää uudenlaista ahdistusta, jos ne tuntuvat liian vaativilta noudatettaviksi.

Jokainen tietää, miten aamulenkit, terveelliset lounassalaatit ja ruutuajan vähentäminen olisivat terveydelle hyväksi. Normaaliarjesta tutut rytmit saatikka puhtaalta pöydältä aloitettavat täysin uudet rutiinit voivat kuitenkin tuntua poikkeustilassa mahdottomilta. Se ei ole ihme, jos taustalla on jatkuva vahva huoli poikkeustilasta.

Itseltä ei pidäkään vaatia liikoja. Meidän on hyväksyttävä, että ollessamme peloissamme osa aivojemme kapasiteetista on käytössä, ikään kuin pelolla lainassa.

”Tämä tarkoittaa tavallisella ihmisellä sitä, että osa psyykkisestä kapasiteetista on sitoutunut kriisin ajattelemiseen”, Palosaari sanoo.

Tässä tilanteessa kriisin ajatteleminen on kuitenkin nimenomaan hyvä asia, Palosaari muistuttaa.

Niin kauan kuin pelko on kohtuudella mielessä, ihmiset muistavat olla varovaisia ja toimia poikkeustilassa poikkeustilan tavoin. Sopiva huolissaan olo on vaihtokauppa kollektiivisesta terveydestä.

Juttua varten on haastateltu myös Helsingin yliopiston psykologian professoria Marko Elovainiota.