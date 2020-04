Korona-aika on pakottanut keksimään tavallista enemmän tekemistä sisätiloissa. Kuva: Emilia Kangasluoma

Korona-ajan sosiaalista eristäytymistä on Suomessa eletty runsas kuukausi. Sitä edeltävä aika tuntuu jo kaukaiselta.

Monen elämä on muuttunut: ei enää ryhmäharrastuksia, juhlia tai ravintolailtoja, mutta ei kenties myöskään kiirettä ehtiä paikasta toiseen. Osa on viettänyt lastensa kanssa enemmän aikaa kuin aiemmin, toiset taas saaneet rutkasti omaa aikaa. Osa muutoksista ahdistaa ja surettaa, mutta toiset saavat ehkä pohtimaan, voisiko niitä jatkaa sittenkin, kun eristysaika on ohi.

