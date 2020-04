Suomen tilanne koronaviruksen suhteen vaikuttaa tällä hetkellä paremmalta kuin pahimmillaan pelättiin: epidemian kasvu näyttää pysähtyneen, Terveyden ja hyvinvoinnin laitoksen (THL) ylilääkäri Taneli Puumalainen kuvasi perjantaina.

Huojentavia uutisia sopivasti vapuksi, voisi ajatella. Moni tuntee koronaväsymystä, eikä rajoituksia enää jaksaisi oikein noudattaa.

Hyvä kehitys voi kuitenkin pahimmassa tapauksessa romuttua, kun huolta lieventäviin uutisiin yhdistetään rajoituksiin turtuminen ja lähestyvä vappu.

”Vappu on huono kombinaatio, sillä ihmisillä on kovasti painetta kokoontua ja nähdä kavereita. Varsinkin, jos tähän yhdistyy vielä kaunis ilma ja vähän alkoholia, vappu on rakenteellisesti todella, todella huono tilanne sen kannalta, että ihmiset pystyisivät ylläpitämään itsekontrolliaan”, Helsingin yliopiston psykologian professori Marko Elovainio toteaa.

”Vapun aika voi olla riski, jos lähdetään suuremmassa mittakaavassa kokoontumaan. Silloin syntyy suurempia altistuksia, joista voi lähteä tartuntaketjuja liikkeelle”, THL:n Puumalainen varoittaa.

Asiantuntijoiden lisäksi vapunvietosta ovat olleet huolissaan myös päättäjät ja viranomaiset. Pääministeri Sanna Marin muistutti hallituksen tiedotustilaisuudessa, että kymmenen hengen kokoontumisrajoitus on voimassa myös vappuna. Suomen poliisi peräänkuulutti fyysisten kontaktien välttämistä Twitterissä.

”Ei ole syytä kokoontua isoille vappupiknikeille tai viettää aikaa isoissa joukoissa. Ihmisillä on vastuu noudattaa rajoituksia ja huomioida oma sekä muiden terveys toiminnassaan”, Marin sanoi hallituksen tiedotustilaisuudessa keskiviikkona.

”Massajuhlinnan aika on myöhemmin. Kaikkien fyysisten kontaktien syytä olla minimissä ja tarpeetonta oleilua yleisillä paikoilla tulee välttää”, Suomen poliisi muistutti Twitterissä.

Myös Puumalainen korostaa, että hyvistä uutisista huolimatta rajoitusten mukaan toimimista onkin edelleen jatkettava. Tärkeää on lähikontaktien välttäminen, turvavälin muistaminen ja suurten kokoontumisten välttäminen. Suomeksi sanottuna se tarkoittaa, että tyypillisiä vappubileitä ei voi järjestää.

”Näistä samoista varotoimenpiteistä pitäisi pitää kiinni. Kymmenen hengen raja kokoontumisiin on yhä voimassa ja se pitää edelleen ottaa vakavasti. Korona tarttuu ennen kaikkea lähietäisyydeltä”, Puumalainen sanoo.

Voidaan olettaa, että ainakin valtaosa suomalaisista noudatti pääsiäisenä rajoituksia.

Suomalaisten kärsivällisyyttä totella rajoituksia juhla-aikana koeteltiin viimeksi pari viikkoa sitten pääsiäisenä. Sitä, miten hyvin rajoituksia noudatettiin, ei voi päätellä suoraan tautitilastoista, Puumalainen sanoo.

Ainakaan vielä tartuntamäärät eivät kuitenkaan ole vielä räjähtäneet käsiin, joten toivon mukaan valtaosa suomalaisista vietti pääsiäisen juhlapyhiä asiaankuuluvasti.

Vapun suhteen tilanne voi kuitenkin olla toinen. Siinä missä pääsiäinen on yhteisöllisestä luonteestaan huolimatta usein lähinnä perheen sisäinen juhla, vappuna lähdetään yleensä ulos ja pidetään hauskaa porukalla.

”Vappu taitaa olla Suomen ainoa kaupunkikarnevaali. Se on kevään, ilon, kaupunkilaisuuden ja uuden heräämisen juhla, ja se on tietylle porukalle huomattavasti tärkeämpi kuin pääsiäinen”, Elovainio pohtii.

Juuri heille porukalla juhlimatta jättäminen tulee olemaan hyvin vaikeaa, Elovainio uskoo. Sosiologian dosentti Kaisa Kuurne muistutti pääsiäisenä, kuinka vuoden kiertoon liittyvät rituaalit ovat tärkeitä: Ne tuovat ihmisiä yhteen ja niihin latautuu paljon. Sama pätee myös vappuun – vappu jos jokin on monelle nimenomaan yhdessäolon aikaa.

Kaikista hankalinta vapun välistä jättäminen lienee opiskelijoille, sillä vappuun liittyy paljolti lukuvuoden ja arkisen opiskeluaherruksen päättyminen, Elovainio toteaa.

Rajoitustoimia on kestänyt lisäksi nyt niin pitkään, että alamme väsyä niihin – ja se on täysin normaalia.

Yhteisöllinen juhla yhdistettynä koronaväsymykseen onkin juuri se yhdistelmä, jossa riskit piilevät. Koronakriisi itsessään on harvinaisen uuvuttava, sillä poikkeusoloille ei ole määritelty varmaa takarajaa. Lisäksi yllämme roikkuu jatkuva terveyden uhka.

Rajoitustoimia on kestänyt lisäksi nyt niin pitkään, että alamme väsyä niihin – ja se on täysin normaalia, Elovainio muistuttaa. Kyse on yksinkertaisesti siitä, ettei kukaan voi pitää yllä stressitilaa loputtomiin.

Kun havaitsemme uhan, keho käynnistää stressitilan. Koronastressin aiheuttaa se tieto, jonka saamme mediasta ja viranomaisilta. Stressitilan ylläpito on psyykelle ja fysiikalle uuvuttavaa, sillä kivikautiset esi-isämme tarvitsivat sitä lähinnä pakene tai taistele -tilanteissa.

Aluksi olimme hyvin huolissamme koronasta, mutta jossain vaiheessa turrumme uutisiin ja rajoituksiin.

”Kyseessä on hyvin normaali psykologinen reaktio. Kuten tavan kansa sanoo, kaikkeen tottuu. Varsinkin kun Suomen epidemialuvut eivät ole tällä hetkellä niin huolestuttavia kuin jossain vaiheessa ennustettiin, uhka ympäristöstä rupeaa näyttäytymään monelle ihmiselle pienempänä. Moni rupeaa ajattelemaan, että ehkä se ei minua koske”, Elovainio kuvaa.

Silloin kehomme alkaa uskoa, että varuillaan olo alkaa olla tarpeetonta. Keho poistuu stressitilasta eikä tuhlaa resursseja uhkan torjumiseen, jos uhka ei enää vaikuta välittömältä.

”Silloin ihmiset rupeavat palaamaan tavalliseen päiväjärjestykseen ja tekemään niitä asioita, joiden välttely on ollut epämukavaa, esimerkiksi tapaamaan ystäviään”, Elovainio sanoo.

Nyt tärkeimpään rooliin nousee itsekuri.

Stressitilan ansiosta olemme siis päässeet tähän asti huolehtimisessa ikään kuin helpolla: stressi on pitänyt meidät varpaillamme.

Nyt, kun esi-isiltämme peritty pakene tai taistele -reaktio alkaa olla kadonnut, tärkeimpään rooliin nousee ihmisten itsekontrolli. Käytännössä on aika kaivaa esiin itsekuri.

”Ihmisten täytyy nyt muistutella itseään, että tilanne ei ole vielä turvallinen, ja nyt noudatan edelleen näitä ohjeita ja suosituksia, sillä muuten tilanne voi kääntyä pahempaan. Ei tarvitse koko ajan olla psyykkisesti kuormittunut, mutta pitäisi pystyä itseään tietoisesti kontrolloimaan”, Elovainio sanoo.

Itsesäätely on luonnollisesti osalle meistä helpompaa kuin toisille.

”Jokaisen täytyy löytää oma strategiansa siihen, kuinka pystyä kontrolloimaan impulssejaan. Se on taatusti osalle kovin helppoa ja osalle puolestaan kovin vaikeaa. Tässä persoonallisuuserot tulevat esiin”, Elovainio sanoo.

Jos impulssien hallinta tuntuu vaikealta, Elovainio suosittelee hyödyntämään itsensä hallitsemiseen ulkoisia keinoja. Ihmisen kannattaa rakentaa päivärutiininsa siten, että suosituksissa pysyminen olisi mahdollisimman helppoa.

Käytännössä kyse on siis poissa silmistä, poissa mielestä -asetelmasta.

”Kannattaa yrittää tehdä ympäristönsä sellaiseksi, että virikkeitä ja houkutuksia on mahdollisimman vähän, jolloin ajatukset pysyvät muissa asioissa”, Elovainio neuvoo.

Vapun ystävät voivatkin lähestyä tulevaa juhlaa kahdella eri tavalla.

Jos kiusaus rynnätä vappuvapaille isolla kaveriporukalla on liian suuri, voi hyödyntää äärimmäistä strategiaa eli karsia kaikki vapusta muistuttava minimiin. Vapunvieton vankkumattomimmille faneille voi olla helpointa jättää simat ja vappumunkit tänä vuonna kokonaan välistä ja viettää täysin tavallinen pidennetty viikonloppu kotoillen. Jos vapun päättää siirtää ensi vuoteen tai vaikkapa syksylle, välttyy helpoimmin kiusauksilta lähteä juhlimaan.

Toinen strategia on pitää mukana joitain vapusta tuttuja elementtejä ja kehitellä puuttuvien tilalle jotakin uutta. Voisiko munkit ja simat nauttia iloisen televisioviihteen parissa tai kuohuviinit juoda vappuporukalla tietokoneen ääressä?

”Ainakin itse aion noudattaa jälkimmäistä strategiaa ja pitää jotakin vapusta mukana. Ullanlinnaan ei tänä vuonna mennä, joten on keksittävä jotain muuta”, Elovainio toteaa.

Nämä asiantuntijoiden listaamat säännöt ovat voimassa myös vappuina:

1. Pysy kaukana muista ihmisistä, vähintään metrin päässä. Älä kutsu vieraita kotiin.

2. Muista hygienia: Pese kädet, yski paperiin tai hihaan.

3. Ulkoile, mutta pidä kaveriin riittävä etäisyys.

4. Jos käytät julkisia liikennevälineitä, muista etäisyys. Mitä vähemmän kosketat pintoja, sen parempi.

5. Käy ruokaostoksilla yksin ja mahdollisimman ripeästi.

6. Huolehdi riskiryhmistä. Pidä yhteyttä läheisiisi postitse, puhelimitse ja digikanavien välityksellä.

7. Älä vaadi itseltäsi liikaa. Poikkeusaika on jo sellaisenaan stressaavaa ja vie paljon energiaa.