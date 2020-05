Poikkeusolot ovat laittaneet suomalaisten henkisen hyvinvoinnin ja ihmissuhteet valtavalle koetukselle. Se käy ilmi HS:n lukijoiden kouluttajapsykoterapeutti Maaret Kalliolle lähettämistä kysymyksistä: korona-aikana olemme joutuneet sietämään äärimmäistä epävarmuutta ja pelkoa.

Kallio on vastannut perjantaisin HS:n Facebook-kanavalla livelähetyksissä lukijoiden kysymyksiin poikkeusoloista ja siihen liittyvistä tunteista osana Suomi auttaa -kampanjaa. Lukijoiden kysymyksistä käy ilmi korona-ajan tunteiden laaja kirjo ja toisaalta myös se, miten huolet ovat muuttuneet viikkojen varrella.

Alkuvaiheessa kysymyksissä korostuivat järkytys ja jopa shokki. Ihmiset halusivat tietää, miten rauhoittaa itseään ja tyynnyttää omaa mieltään.

”Todella moni kuvasi, miten mieli on ylivirittynyt ja käy hurjilla kierroksilla”, Kallio kertoo.

Osa lukijoista on kokenut myös äärimmäistä kuolemanpelkoa.

Ensijärkytyksen jälkeen kysymykset ovat keskittyneet entistä enemmän omaan tilanteeseen, kotioloihin ja ihmissuhteisiin. Poikkeusolot turhauttavat ja väsyttävät ihmisiä ja paljastavat meistä asioita, jotka normaalisti eivät tule esiin.

”Painetilanne vahvistaa reaktioita, niin hyviä kuin huonoja. Ihminen herkistyy helpommin ja on kiitollinen toisten avusta, mutta myös itsekkyys ja oman edun tavoittelu näkyy selkeästi”, Kallio kuvaa.

Varsinkin ihmissuhteet ovat tulleet kysymyksissä moniulotteisesti esille: niin ystävyyssuhteet, parisuhteet, etäsuhteet kuin suhteet omiin vanhempiin ovat korostuneet, Kallio kertoo.

Painetilanne tuokin esiin niitä ongelmia, jotka ovat olleet jo aikaisemmin olemassa. Esimerkiksi parisuhteiden ongelmat voivat nousta pintaan, kun muu elämän kiire väistyy ja yhdessä vietetään pakosta enemmän aikaa.

Lisäksi kipeät suhteet omiin vanhempiin voivat korostua. Julkisessa keskustelussa on korostettu yhteydenpitoa ja avunantoa ikääntyneille. Tilanne voi olla vaikea niille, joilla on kompleksinen ja vaikea suhde vanhempiinsa.

Varmaa on, että poikkeusaika on muuttanut monia ihmissuhteita ja jättänyt niihin jälkiä. Toisaalta koronapelon keskellä eläminen voi olla jo itsessään hyvin henkisesti vaativaa, joten voimavaroja yhteydenpitoon ei välttämättä ole.

Poikkeusolot ovat olleet paikoin hankalat myös Kalliolle itselleen. Uuden kirjan julkaisu ja kevään luentokiertueen peruuntuminen tapahtuivat pahimpaan mahdolliseen aikaan. Toisaalta HS:n livelähetysten tekeminen on antanut Kalliolle mahdollisuuden auttaa tuhansia ihmisiä.

”Minulla on ammattitaitoa olla avuksi tässä tilanteessa, ja olen voinut sillä auttaa muita. Se on tuottanut tosi isoa merkityksellisyyden kokemusta.”

Poikkeusaikana mielenterveyden ammattilaisten työssä tulee selkeästi se, että niiden tilanne, joilla menee jo valmiiksi huonosti, on pahentunut entisestään. Ihmisten tilanteiden eriarvoisuutta ei voi olla huomaamatta.

”Eriarvoisuus voimistuu tässä tilanteessa entisestään. Ne, joilla on elämässään joustovaraa ja ympärillään turvaverkkoa, löytävät joustavammin keinot sietää tilannetta”, Kallio sanoo.

Kallio näkee työssään vakavien päihde-, väkivalta- ja mielenterveysongelmien syvenemisen. Tilanne synnyttääkin ristiriitaisen olon, kun isoimpaan rooliin tuntuvat julkisessa keskustelussa nousevan arkiset ja melko keskiluokkaiset ongelmat, Kallio kuvaa.

”Mieleeni tulee vertaus onnettomuuspaikasta: ne, jotka huutavat kovimmin, todennäköisesti pärjäävät. Tärkeintä olisi kiinnittää huomiota niihin, jotka ovat vaiti. Nyt ehkä puhutaan eniten niiden ongelmista, joilla menee suhteellisen hyvin”, Kallio sanoo.

”Minua huolettavat eniten ne, joiden voimat alkavat oikeasti loppua. Mikäli hiljaisten epätoivo jää kuulematta, se syö kenen tahansa toivoa.”

Toisaalta poikkeustila on antanut ihmisille mahdollisuuden pohtia omaa arkeaan ja sen pieniä asioita. Osa lukijoista on kuvannut, miten ei halua palata koronaa edeltäneeseen harrastusrumbaan tai vapaa-ajan menojen oravanpyörään.

Moni on väkisinkin pysähtynyt pohtimaan sitä, mikä oikeasti elämässä on tärkeää. Osa puolestaan on kertonut nauttivansa poikkeusoloista suunnattomasti, kun turhat asiat tuntuvat karsiutuneen elämästä.

”Eikä siinä ole mitään väärää, päinvastoin. Parhaimmillaan kriisi voi tuottaa elämänmullistavia oivalluksia, mutta aika moni on vain ihan hemmetin ahtaalla. Esimerkiksi terveydenhuollossa työskentelevällä yksinhuoltajalla voi oravanpyörä pyöriä entistä lujempaa”, Kallio muistuttaa.

Jos siis kuuluu siihen joukkoon, joille korona-aika on synnyttänyt ongelmien sijaan lähinnä oivalluksia, kannattaa muistaa olevansa etuoikeutettu.

”Omaan harrastusrumbaan voi itse vaikuttaa. On aivan eri asia, jos esimerkiksi masennus alkaa saada yliotetta tai jos puoliso juo lomautettuna koko ajan”, Kallio muistuttaa.

Helpotusta poikkeusoloihin alkaa onneksi olla luvassa, kun rajoituksia aletaan purkaa. Selkeät tiedot ja tarkat päivämäärät tuovat konkreettisuutta ja toivoa.

Toisaalta moni voi kokea pettymyksen ja väsymyksen tunteita, kun elämä ei palaakaan normaaliin vielä pitkään aikaan. Kallio kehottaakin iloitsemaan jokaisesta eteenpäin nytkähdyksestä kerrallaan. Lopulta asiat, jotka tuovat meille eniten iloa, eivät ole festivaaliviikonloppuja tai luksusmatkoja Italiaan.

”Kysyin seuraajiltani sosiaalisessa mediassa, mitä asioita he kaipaavat eniten. Vastaukset olivat ihania: Jäähallin tuoksua, kun astuu jäälle luistimillaan, sanoi eräs mies. Huoltoasemalla juotua kahvikuppia, jota ei tarvitse ottaa mukaan, kertoi ajotyöläinen. Uimahalleja, kirjastoja, halauksia, kirpputoreja – tosi arkisia, pieniä juttuja”, Kallio kuvaa.

Kun rajoituksia poistetaan yksi kerrallaan, joka kerta elämään tulee uusia ilon lähteitä.

”Nautitaan niistä pala kerrallaan. Toivon, että me näemme, miten paljon meillä on hyvää tavallisessa elämässä, asioissa, joita emme normaalissa arjessa huomaa.”