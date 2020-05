Nuhalla ja väsymyksellä se alkoi, kertoo 29-vuotias Jenni. Elettiin helmikuun loppupuolta. Vielä siinä vaiheessa Jenni ei osannut kuvitellakaan, että oireet aiheuttaisi koronavirus, josta parantuminen kestäisi kaksi kuukautta.

Oireet pahenivat kolmen viikon ajan, ja maaliskuun puolivälissä terveydenhuollossa työskentelevä Jenni pääsi koronatestiin. Tulos oli positiivinen, jonka seurauksena hänet määrättiin eristykseen.

Eristystä kesti vajaa kaksi viikkoa. Maaliskuun loppupuolella jälkeen lääkärit katsoivat, ettei Jenni enää tartuttaisi muita ihmisiä.

Terve hän ei kuitenkaan ollut, vaan työpaikalleen hän pystyi palaamaan vasta toukokuun alussa. Toipuminen oli pitkä prosessi, ja samaa ovat sanoneet monet muut koronaan sairastuneet.

Jenni ei esiinny jutussa omalla nimellään.

Parantumisprosessin muodostaa kaksi vaihetta: itse sairaus ja siitä toipuminen. Jälkimmäinen voi kestää jopa kuukausia.

Koronaviruksen aiheuttamasta taudista puhuttaessa esiin nousee usein sana lieväoireisuus. Lieväoireinen voi sanana olla jopa hämäävä: se ei tarkoita pelkästään pientä nuhaisuutta tai lyhyttä flunssaa.

Esimerkiksi Jenni oli koko sairastamisensa ajan lääkärien mukaan erittäin lieväoireinen. Lämpöä oli korkeimmillaan 37 astetta, ja varsinaisesti vuodepotilaana Jenni vietti vain pari päivää koko sairastamisensa aikana.

Lieväoireisten kategoriaan putoavilla hyväkuntoisilla ihmisillä, joilla ei sairastamisensa aikana ollut hengenahdistusta ja kuumettakin vain muutama päivä, toipumisvaihe voi kestää kahdesta neljään viikkoa, infektiolääkäri Veli-Jukka Anttila Helsingin ja Uudenmaan sairaanhoitopiiristä kuvaa. Tehohoitopotilaiden kohdalla puhutaan toipumisen suhteen kuukausista.

”Osa nuorten ihmisten sairastumisista vastaa normiflunssaa, mutta huomattava osa sairastumisista on merkittävästi vaikeampia. Viruksesta toipuminen on kaiken kaikkiaan varsin hidasta”, Anttila kertoo.

Anttilan mukaan olisi tärkeää ymmärtää, että koronapotilaiden sairauden parantumisprosessin muodostaa kaksi eri vaihetta: itse sairaus ja siitä toipuminen. Vaikka potilas ei enää voi tartuttaa virusta muihin, se ei tarkoita, että hän olisi terve.

”Toipumisessa ei ole kyse aktiivisesta infektiosta vaan elimistön korjausprosessista, joka voi kestää pitempään kuin itse sairaus. Siihen, että elimistö on taas palautunut normaalitilaan, voi mennä paljon pidempään kuin siihen että virus poistuu elimistöstä”, Anttila sanoo.

Koronavirus vaurioittaa kehoa kahdella tavalla.

Koronavirus vaurioittaa kehoa eritoten kahdella tavalla. Virus voi vahingoittaa keuhkoja ja laskea hengitysreservejä, varsinkin, jos potilas sairastaa keuhkokuumeen.

Toisekseen virus voi epäsuorasti aiheuttaa lihaskatoa, jos potilas on pitkään vuodelevossa tai liikkuu vähän. Pitkä vuodelepo voi aiheuttaa jopa hermovaurioita.

Näitä vaurioita kehon on ruvettava korjaamaan, eikä tehtävä ole helppo. Terveen ihmisen voi olla hankalaa käsittää, miten heikkoon kuntoon koronavirus voi rankimmillaan ihmisen saattaa. Alkuvaiheessa toipuminen voi tarkoittaa sitä, että potilas harjoittelee seisomista tai kävelyä.

”Toipumisen kesto riippuu aika lailla siitä, kuinka vakava infektio on ollut ja kuinka kauan on joutunut olemaan vuoteen omana tai sairaalassa. Myös ikä ja terveydentila vaikuttavat toipumiseen. Jos on ollut neljä viikkoa vuoteen omana, se, että pääsee omin avuin vessaan, voi olla iso askel”, Anttila huomauttaa.

Vielä ei ole varmuutta, miten nopeasti koronapotilaiden aistit toipuvat.

Lihasten, hermojen ja keuhkojen toipumisen lisäksi korona voi vaikuttaa myös muualle kehoon. Yhdeksi koronan tyypillisistä oireista on nimettä maku- ja hajuaistin häiriöt. Myös Jenni menetti sairastumisensa keskivaiheilla haju- ja makuaistin. Ne kuitenkin palautuivat jo vajaan viikon päästä.

Anttilan mukaan ei ole vielä varmuutta, miten nopeasti koronapotilaiden aistit keskimäärin toipuvat. Ylähengitysteiden infektiot voivat johtaa hajuaistin heikkenemiseen, ja häiriö voi jäädä jopa pysyväksi. Niin voi teoriassa käydä myös osalle koronaviruspotilaista.

Pitkä toipumisaika voi olla potilaalle henkisesti hyvin raskas. Hankaluuksia voi tulla eteen varsinkin, jos työpaikalla ei suhtauduta pitkään poissaoloon hyvin.

Jenni pystyi tekemään jonkin verran töitä etänä kotoa käsin. Hän kuitenkin kuvaa olleensa hyvin häpeissään siitä, miten pitkään hän joutui pysymään poissa työpaikalta.

”Koin sen todella, todella raskaaksi. Stressasin poissaoloa töistä tosi paljon, vaikka töissä suhtauduttiin sairastumiseeni erittäin hyvin ja ymmärrettiin, että toipuminen vie aikaa. Minua hävetti aivan kauheasti viikko toisensa perään lähettää esihenkilölle viestiä, että olen edelleen kipeä”, Jenni kuvaa.

Jennistä tuntui, ettei tilanteessa voinut voittaa.

”Jos menisin puolikuntoisena töihin, minulle raivostuttaisiin siitä, että miksi tulin töihin tarttumaan muita. Jos jään puolestaan kotiin, niin osa ihmisistä ajattelee, että vieläkin se on poissa töistä”, Jenni kuvaa.

Infektiolääkäri Anttila muistuttaa, että työpaikoilla on hyvä pohtia työhön palaavan kuormitusta. Jos työ on tyypillisesti fyysisesti raskasta, alussa voi olla viisasta etsiä työntekijälle mahdollisuuksien mukaan kevyempiä tehtäviä.

Kati sairasti vain viikon maaliskuussa, mutta keho ei ole vieläkään täysin toipunut.

Pitkä toipilasaika voi olla erityisen raskas myös aktiivisille ja tavoitteellisille liikkujille. Sairastuneen on kohdattava se tosiasia, ettei treenejä voi jatkaa siitä, mihin kohti ne taudin alkaessa jäivät.

42-vuotias Kati on harrastanut aktiivista juoksua jo pitkään. Hän sairastui koronaviruksen aiheuttamaan tautiin maaliskuun puolivälissä. Kati ei esiinny tässä jutussa omalla nimellään.

Itse tauti oli erittäin lievä. Oireet muistuttivat lähinnä tavallista flunssaa, tosin väsymys oli rajumpaa. Varsinaista sairastamista kesti vain viikon verran, eikä Katilla ollut lainkaan kuumetta.

Siitä huolimatta keho ei ole vieläkään täysin toipunut taudista, Kati kuvaa. Keuhkojen toiminta ja yleiskunto eivät ole palautuneet normaaliksi.

”Kunto romahti täysin taudin jälkeen, eikä se ole vieläkään missään tapauksessa samanlainen kuin ennen sairastumista”, Kati kertoo.

Jos aikaisemmin tyypillinen lenkki oli Katille kymmenen kilometrin juoksulenkki, nyt Kati käy viiden kilometrin lenkkejä osittain kävellen, osittain hölkäten.

”Tavalliseen flunssaan verrattuna kunto ei ole palautunut normaalisti. Täytyy vain malttaa, eikä hermostua siitä, ettei pysty urheilemaan. Uskon kyllä, että kun aikaa kuluu, toivun tästä täysin”, Kati toteaa.

Liikuntaharrastuksen pariin palaaminen tai pelkkä portaiden nousu voi paljastaa, miten paljon yleiskunto on taudin aikana laskenut.

Toipilasaikana onkin syytä löysätä omista tavoitteistaan, Anttila muistuttaa. Jos treenin suhteen intoilee liikaa, toipuminen voi ottaa takapakkia.

Vielä ei esimerkiksi tiedetä, voiko koronavirus esimerkiksi altistaa sydänlihastulehdukselle, mutta terveyttään ei kannata riskeerata. Treenaaminen kannattaa aloittaa varovasti ja omaa vointia seuraten.

”Kuormitusta kannattaa lisätä asteittain ja muistaa pitää liikunnasta lepopäiviä. Jos tuntuu suorituksen aikana tuntuu pahalta tai saa kovaa hengenahdistusta sen jälkeen, kannattaa tekemistä keventää”, Anttila neuvoo.

”Paranemisvaiheessa mieli saattaa haluta tehdä asioita, joihin elimistö ei vielä ole riittävän valmis.”

Kaikista tärkeintä koronaviruksesta toipuvilla on ottaa rauhassa, niin työelämässä, kotitöissä kuin liikunnassakin. Toipuminen on yksilöllinen prosessi ja ottaa oman aikansa, halusipa sitä tai ei.

”Ei kannata väkisin lähteä tekemään liikaa hampaat irvessä. Paranemisvaiheessa mieli saattaa haluta tehdä asioita, joihin elimistö ei vielä ole riittävän valmis, vaikka mieli kuinka haluaisi”, Anttila muistuttaa.

”Toipuminen kestää yllättävän kauan. Täytyy vain olla kärsivällinen”, Kati toteaa.

Jos toipuminen tuntuu henkisesti raskaalta, kannattaa omista tuntemuksista puhua ääneen.

”Olen jutellut työpsykologille sairastumisestani. Se yllätti tosi paljon, että vaikka tautini oli lievä, se oli näin sitkeä”, Jenni sanoo.

Terveydenhuollon alalla työskentelevät Jenni ja Kati eivät halua esiintyä jutussa omalla nimellään ammattiasemansa ja aiheen arkaluontoisuuden vuoksi.