Koulujen lähiopetukseen palataan vielä pariksi viikoksi. Moni lapsi on innoissaan, että pääsee taas kouluun ja näkee kavereitaan.

Tilanne voi kuitenkin olla osalle lapsista hyvin haasteellinen, sanoo psykologi ja psykoterapeutti Lotta Weckström-Lehto.

”Oli iso asia jäädä kotiin, kun etäopetus alkoi, mutta osalle lapsista saattaa olla jopa isompi asia palata takaisin kouluun”, Weckström-Lehto sanoo.

Lähiopetuksen jatkuminen voi herättää lapsissa paitsi innostusta, myös pelkoa ja epävarmuutta. HS pyysi Weckström-Lehtoa antamaan neuvoja kouluun palaamiseen liittyviin haasteisiin.

”Kun kouluun palataan näin lyhyeksi aikaa, se herättää varmasti monella lapsella paljon kysymyksiä. On mennyt jo melko pitkä aika siitä, kun etäopiskelu aloitettiin, ja moni on ehtinyt tottua etäkouluun”, hän toteaa.

Lotta Weckström-Lehto. Kuva: Hannu Hyvärinen.

Etä­opiskelu on sujunut hyvin ja lapsi tottunut uuteen arkeen. Miten perus­tella lapselle, että kouluun on mentävä vielä kahdeksi viikoksi?

”Onhan siinä valtava ristiriita, että ensin varoitellaan siitä, ettei saa nähdä kavereita ja on vältettävä kontakteja, ja nyt mennäänkin kouluun. Kyseessä on kuitenkin oppivelvollisuus: lapselle voi kertoa, että jos viranomaiset ovat näin linjanneet, niin sitten myös näin mennään.

Lasta voi myös herätellä ajattelemaan sitä, että jos ei enää menisi kouluun tälle keväälle, koulunkäyntiin tulisi melkein viiden kuukauden tauko.

Lukuvuoden myötä lapsilla saattavat myös vaihtua opettajat, luokka-asteet ja koulurakennukset. Heippojen sanomisessa ja kesälomalle pääsemisessä onkin kyse tietynlaisesta asian päättelystä ja eron valmistelusta.

On siis hyvä muistuttaa lasta siitä, että nyt saa toivotettua opettajalle ja kavereille hyvää kesää, ja lukuvuoden pääsee viemään päätökseen. Kesäloma tuntuu merkitykselliseltä, kun sen pääsee aloittamaan virallisesti.”

Lapsi pelkää saavansa koulusta koronatartunnan tai tartuttavansa taudin vanhempiin. Miten lasta voi rauhoitella?

”Jos lapsella on hirveän iso pelko siitä, että hän kuolee koronaan tai tuo taudin kotiin ja tartuttaa isän tai äidin, asiaa kannattaa lähestyä keskustelun, rauhoittelun ja realisoinnin kautta.

On tärkeää keskustella lapsen kanssa hänen peloistaan, kuunnella lasta ja olla saatavilla. On hirveän tärkeää paitsi vastata lapsen kysymyksiin, myös havainnoida lasta ja panna merkille, jos jokin asia häntä selvästi huolettaa.

Lapsen pelko riippuu paljon siitä, miten paljon perheessä pelätään.

Lapselle voi kertoa, että koronasta tulee koko ajan tulee uutta tutkimustietoa ja että meillä on fiksut ihmiset miettimässä näitä asioita ja tekemässä päätöksiä. Sitten mietitään asioita uudestaan ja tehdään uusia päätöksiä, kun uutta tietoa tulee.

Lapsen pelko riippuu paljon siitä, miten paljon perheessä pelätään. Vanhemman onkin tärkeää erottaa oma, jopa epärealistinen huoli, ja yrittää pitää se kurissa. Tärkeää on tukeutua järkeviin lähteisiin ja jättää pahimmat lööpit aiheesta lukematta.

Lapselle on tärkeä kertoa, ettei toisen ihmisen tartuttamista voi ottaa omalle vastuulle. Se ei ole lapsen syy, jos niin sitten sattuisi käymään. On toki edelleen tärkeää pestä käsiä ja huolehtia turvaväleistä, mutta lapsen ei tule ottaa kantaakseen syyllistystä.”

Lasta on kiusattu koulussa aikaisemmin, ja kouluun palaaminen pelottaa. Miten rohkaista lasta?

”Kouluun paluu voi kiusaamisen kohteeksi joutunutta varmasti pelottaa. Kiusaamismuistot ovat voineet jonkin verran suurentuakin lapsen mielessä, ja voi olla, että hän muistaa vain negatiiviset asiat, eikä lainkaan koulun positiivisia puolia.

Toisaalta lapsi on voinut painaa pahat muistot mielestään etäopiskelun alkaessa. Nyt kun kouluun paluu lähestyy, se mörkö voi kasvaa lapsen mielessä tosi isoksi.

Lasta kannattaa tukea muistamaan koulun hyvät puolet. Riippuu toki paljon lapsesta, mutta jos taustalla on kiusaamiskokemus, se saattaa vallata koko mielikuvan koulusta. Lapsi saattaa unohtaa, että paikan päällä ovat myös koulun aikuiset. Koulussa on kuitenkin tuttu struktuuri ja aikuisilta saa apua.

Jos kouluun palaaminen huolettaa lasta oikein erityisesti, kannattaa selvittää, onko taustalla kiusaaminen.

Kiusaamisen käsittely ei eroa koronatilanteessa normaalista. Vanhemman pitäisi aina pystyä ottamaan yhteyttä koulun aikuisiin. Kiusaaminen selvittely ei ole koskaan lapsen asia.

Toki voi olla hankalaa selvittää isoja kiusaamisasioita kahdessa viikossa, mutta jos sykeröt jättää käsittelemättä, sitä suurempana ne palaavat myöhemmin. Ajanpuutteen takia ei kannata jättää tuomatta esille kiusaamista.

Monet vanhemmat eivät tiedä, että heidän lastaan kiusataan. Jos kouluun palaaminen huolettaa lasta oikein erityisesti, kannattaa selvittää, onko taustalla kiusaaminen.”

Kun aamulla ei ole tarvinnut nousta bussiin, aamuheräämiset ovat venyneet. Miten kääntää vuorokausirytmi?

”Tilanne voi olla osittain samankaltainen kuin joulu- tai kesälomien jälkeen. Onneksi monella lapsella on kuitenkin täytynyt olla livetunneilla läsnä.

Vuorokausirytmin korjaamiseksi keinot ovat samankaltaisia kuin lomien jälkeen. Otetaan käyttöön arjen normaalit rutiinit: syödään iltapala ja aloitetaan iltarutiinit ajoissa, jotta sänkyyn päästään tarpeeksi aikaisin.

Aikuisten on syytä tarkistaa myös oma vuorokausirytminsä. Onko etätyön myötä oma rytmi päässyt luiskahtamaan?”

Lapsen etäopiskelu ei ole sujunut ongelmitta. Miten asennoitua, jos lapsi on jäänyt jälkeen muista?

”Tärkeää olisi realisoida tilanne itselle ja lapselle: kaksi kuukautta ei kuitenkaan ole koko peruskoulu-uran kannalta ole loputtoman pitkä aika. Pääasia on, että kouluun pääsisi menemään hyvällä mielellä.

Tietysti niille, joilla on jo aikaisemmin ollut oppimisessa haastetta, voi oppimisessa olla tapahtunut merkittävä pudotus. Silloin kannattaa realisoida tilannetta siten, että asioita otetaan kiinni. Opintoihin kiinni pääsemiseen saa apua koulusta. Oma lapsi ei varmasti ole ainoa, jolle kotoa käsin opiskelu ollut työlästä.

Toisessa perheessä on käytössä kuusi läppäriä, toisessa taas samaa läppäriä käyttää kuusi ihmistä.

Tiettyä armollisuutta kannattaa pitää mielessä myös oppimistulosten suhteen. Elämme kummallista aikaa, ja joudumme opettelemaan epävarmuuden kanssa elämistä. Kukaan meistä ei voinut tietää, miltä etäkoulu tulisi näyttämään, ja opettajat tekivät ison työn saadakseen etäopetuksen toimimaan.

Lisäksi epäopetuksen järjestämisessä on ollut valtavia eroja, ja perheissä on eroja niin vanhempien resurssien kuin teknisten laitteidenkin suhteen. Toisessa perheessä on käytössä kuusi läppäriä, toisessa taas samaa läppäriä käyttää kuusi ihmistä.”

Mitä tehdä, jos lasta ei yksinkertaisesti huvita mennä takaisin kouluun?

”Ihan varmasti monesta lapsesta tuntuu tältä. Moni saattaa kokea olleensa puoliksi kesälomalla, kun aamuisin saa nukkua pidempään ja päivän tehtävät saattaa vetäistä läpi parissa tunnissa.

Tärkeää on kuitenkin muistaa, että kun on koulua, sinne mennään. Meillä on oppivelvollisuus, ja nyt etäkoulu muuttuu lähiopetukseksi. Lapset kyllä tietävät, että kouluun on mentävä. Kyse on elämän realiteeteista, ja koulu on elämän opettelua.

Etäopiskelu voi paljastaa joistakin lapsista ja heidän oppimistyyleistään asioita, joita ei ole tiedetty aikaisemmin.

Tietysti on outoa, että elämän rytmi on mennyt sekaisin. Lasta voi kannustaa kouluun kertomalla, että arjen ja juhlan välillä on hyvä olla tietynlainen ero, jotta vapaa-ajastakin voi nauttia.

Kannattaa myös tarkkailla, mikä on haluttomuuden taustalla. Joukossa voi olla keskittymispulmaisia lapsia, joille etäopiskelu on ollut todella huojentavaa aikaa, kun tehtäviä on saanut tehdä rauhassa. Meluisaan luokkaan palaaminen voi tuntua tosi raskaalta.

Etäopiskelu voi paljastaa joistakin lapsista ja heidän oppimistyyleistään asioita, joita ei ole tiedetty aikaisemmin. Ne kannattaa ottaa huomioon.”

Lapsen kaveriporukka tuntuu muuttuneen tai kadonneen poikkeusolojen aikana. Mitä voi tehdä, jos lasta huolettavat kaverisuhteet?

”Etäkoulu on voinut vaikuttaa lapsen sosiaalisiin suhteisiin monella tavalla. Osa lapsista ei ole pitänyt yhteyttä kavereihinsa lainkaan, osa taas paljonkin. Joidenkin vanhemmat ovat antaneet luvan nähdä kavereita, osa on saanut tavata yhtä kaveria ja osa ei ketään. Jos lapsella ei ole teknisiä laitteita, on sosiaalisissa suhteissa voinut jäädä melko ulkopuoliseksi.

Kouluun paluu ei olekaan tärkeää vain lastensuojelullisten sosiaalisten suhteiden kannalta, vaan ihan luokkaryhmien sosiaalisten suhteiden ylläpitämisen näkökulmasta.

Se, mitä tilanteessa voi tehdä, riippuu paljon lapsen iästä. Mitä vanhempi lapsi, sitä vaikeampi kaveriasioihin on puuttua lapsen puolesta. Sen voi kuitenkin tuoda esiin, että poikkeusaika on ollut haasteellista ihan kaikille ja että suurin osa on joutunut olemaan jollain tasolla eristyksissä.

Lasta voi myös lohduttaa sillä, että jos kaverisuhteet ovat muuttuneet yhteen suuntaan nopeasti, ne muuttuvat nopeasti myös toiseen suuntaan. Tilanne oikenee ja korjaantuu kyllä ajan myötä.”