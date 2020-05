Hyvinvointialan yrittäjä Tiina Veijonen on yksi monista suomalaisista, joiden kevään toimeentulo mureni olemattomiin vain päivissä, kun koronatilanne vakavoitui.

Veijosen My Body & Balance -yritys on runsaat kaksi vuotta vanha Espoossa toimiva hyvinvointistudio, joka järjestää muun muassa ryhmäliikuntatunteja sekä hyvinvointi- ja liikuntamatkoja. On selvää, että sekä ryhmäliikuntojen että ulkomaanmatkojen pyörittäminen pysähtyi tänä keväänä kuin seinään.